Lycurgus wint topper van Sliedrecht Sport

In de eerste set keek Lycurgus al snel tegen een achterstand aan tegen de verrassende nummer drie van de eredivisie. Bij 11-14 voor Sliedrecht deed een time-out van Lycurgus-coach Arjen Taaij even wonderen want Lycurgus kwam snel terug tot 14-14 en nam daarna een 20-18 voorsprong. In een spannend slot was het Bennie Tuinstra die via een ace, met hulp van de rand van het net, Lycurgus de winst in de eerste set bezorgde: 25-23.

Gaatje

In het begin van de tweede set sloeg Lycurgus meteen een gaatje. Fraai was het block van Sander Scheper en Mitch Perinar dat een 10-5 voorsprong opleverde. De thuisploeg vergrootte daarna die voorsprong naar 19-12 via scores van onder anderen Perinar en Tuinstra. Lycurgus gaf het verschil niet meer weg en via een ace van Geoffrey van Gent eindigde set 2 in 25-19.

Overtuigend

In set drie ging Lycurgus op overtuigende wijze verder. Binnen no-time stond een 5-1 voorsprong op het scorebord. Sliedrecht Sport gaf zich echter niet gewonnen en wist terug te komen tot 10-10 en nam daarna zelfs brutaal het heft in handen: 16-20. Lycurgus knokte zich terug tot 22-22, maar uiteindelijk trok Sliedrecht aan het langste eind: 23-25.

Beslissend punt

De vierde set ging in het begin min of meer gelijk op, totdat Tuinstra met twee punten op rij Lycurgus op 9-5 voor zette. Sliedrecht gaf zich echter opnieuw niet gewonnen, kwam naast Lycurgus, waarna het tot 24-24 gelijk op ging. Frits van Gestel was de maker van het beslissende punt: 26-24.

Tweede

Lycurgus blijft na de zege op de tweede plaats staan in de eredivisie met 27 punten uit 10 wedstrijden. Komende donderdag speelt Lycurgus voor het eerst dit seizoen Europees. Dan gaan de Groningers voor de Challenge Cup naar Hongarije voor de heenwedstrijd tegen Fino Kaposvar.

