Smith: 'Het is geweldig om terug te zijn in Plaza'

Voor het eerst sinds zijn terugkeer bij Donar speelde Andrew Smith weer voor eigen publiek in MartiniPlaza. 'Het is beter om op het veld te staan dan op de tribune te zitten.'

Smith was zijn oude team niet uit het oog verloren. 'Ik ben Donar altijd blijven volgen, ook toen ik in het buitenland speelde,' vertelt Smith. 'Dus het was heerlijk om weer voor eigen publiek te spelen.'

Goed getraind

De Amerikaan had gezien dat het team de afgelopen week op de trainingen verder naar elkaar toegroeid was. 'Ik kreeg veel assists, je kon zien dat het team beter op elkaar ingespeeld raakt. Ik gaf zelf ook nog een mooie aan McCarthy die daarna kon dunken. Daar krijgt ik net zo'n kick van als zelf zo scoren.'

Net geen onmogelijke score

De power forward scoorde bijna nog uit een onmogelijke hoek. 'Daarvoor had ik net nog wat meer 'Plaza-magic' voor nodig. Die ongelooflijke score van Jason Dourisseau blijft staan,' lacht Smith.

Career high

Talent Youri Hoexum kreeg tegen BAL de nodige speelminuten en scoorde een 'career high' van zes punten. 'Dat is echt supervet, ben er echt blij mee,' straalt Hoexum. 'Ik speelde goed, deed wat ik moest doen. Ik heb het meest genoten van de energie van het publiek en de bank. Nadat ik een score maakte lieten ze zich horen.'

Ontwikkeling

'Gelukkig zit er in mijn spel veel ontwikkeling. Ik maak erg veel stappen en hoop meer minuten te maken.' Nieuwe aanwinst Smith valt meteen goed in de groep. 'Iedereen kan heel goed met hem spelen. Hij komt bij ons en sluit zich meteen goed en doet geweldig werk.'

Volle ziekenboeg

Donar-coach Erik Braal had in de aanloop naar het duel tegen BAL te maken met een overvolle ziekenboeg. 'Jason Dourisseau komt voor de kerst niet meer in actie, zijn blessure wordt behandeld als een spierscheuring. Hopelijk kan hij na de kerstbreak weer aansluiten maar ook dat is twijfelachtig.'

Blessures Taylor en Thomas

Ook Vernon Taylor en Donte Thomas konden niet in actie komen. 'Vernon haakte in het begin van de week af met een blessure aan zijn lies. Daarom is hij uit voorzorg niet in actie gekomen. Donte heeft tijdens de wedstrijd tegen Den Bosch zijn vinger uit de kom gehad. Dat is nu weer goed, maar is best een pijnlijke blessure. De bandjes zijn verrekt.' besluit de zelf verkouden Braal het medische bulletin.

Lees ook:

- Donar laat BAL alle hoeken van MartiniPlaza zien