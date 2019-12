FC Groningen moet hoofd buigen voor Utrecht door treffer Ramselaar

Het was de tweede opeenvolgende 1-0 nederlaag voor de Groningers na de zeperd vorige week tegen Fortuna Sittard. Kerk gaf bij het enige doelpunt de voorzet nadat hij Warmerdam achter zich had gelaten, Ramselaar schudde Zeefuik van zich af en tikte beheerst binnen bij de eerste paal.

Slaapverwekkend

Na een slaapverwekkende eerste helft kwam het duel pas in de tweede helft op gang. In de tweede helft zat er in ieder geval meer energie in de wedstrijd. De eerste helft was het aanzien nauwelijks waard.

Lange ballen

FC Groningen stond in de eerste twintig minuten tactisch niet goed en probeerde spits Kaj Sierhuis alleen te bereiken met de lange bal. Dit lukte Memisevic tot twee keer toe heel goed, maar de pass was niet bespeelbaar voor de spits.

Kans Gustafson

Utrecht voetbalde iets makkelijker zonder zelf veel af te dwingen. De grootste kans was wel voor de bezoekers na een kwartier spelen. Klaiber zette Gustafson met een slim wippertje vrij voor Padt.

Schot Hrustic

De doelman van FC Groningen kwam goed uit en bracht met zijn arm redding op de zwakke inzet van de Zweed. De enige noemenswaardige actie van FC Groningen aanvallend gezien kwam op naam van Hrustic. Hij omspeelde Van der Maarel met gemak, sneed naar binnen maar schoot vervolgens voorlangs.

Energie

In de pauze bleef El Messaoudi achter in de kleedkamer. Gudmundsson was zijn vervanger. De Zweed bracht in ieder geval veel energie in de wedstrijd die nu wel het aanzien waard was. Namens FC Utrecht schoot Maher twee keer over. Asoro lanceerde Sierhuis uitstekend, maar de spits wou aannemen in plaats van in één keer uithalen.

Opportunistisch spel

Benschop kwam nog voor Sierhuis die wederom hard werkte, maar ongelukkig speelde. Het bracht nog de nodige opportunistische ballen teweeg die niet voor gevaar zorgden. Totdat Ramselaar het duel besliste.

Tiende

FC Groningen blijft ondanks deze nederlaag tiende in de Eredivisie met 21 punten uit zestien duels. Volgende week zaterdag speelt de ploeg van Danny Buijs uit tegen ADO Den Haag. Dit duel in de Hofstad begint om 18.30 uur.

