Padt: 'We vergeten de trekker over te halen'

FC Groningen-doelman Sergio Padt was teleurgesteld dat na een slechte eerste helft in het tweede bedrijf de kansen niet werden benut.

'We vergeten de trekker over te halen', aldus Padt. 'Zij doen het wel en daarmee krijg je het deksel op de neus. In de eerste helft kregen we totaal geen grip op FC Utrecht, maar in de tweede hebben wij de controle. Dan is het extra zuur dat de tegengoal toch nog valt.'

Beide benen op de grond

Voor zover het nog niet zo was, FC Groningen staat na een aantal goede weken weer met beide benen op de grond. 'Dat was al zo na vorige week', verklaart Padt. 'In de eerste helft komen we overal een stap te laat, hebben moeite de bal naar de juiste kleur te spelen.'

'Dat was na de pauze wel anders. Mijn collega Maarten Paes bij Utrecht haalde er ook nog een aardige bal uit. Het is een teleurstelling dat je de kansen niet afmaakt.'

Padt gaf de hele wedstrijd instructies aan zijn medespelers. 'Dat doe ik liever in het veld en dat ze er nog iets aan kunnen doen dan hier voor de camera', besluit de keeper.

Analyse

Azor Matusiwa mocht in de basis starten en kwam met een realistische analyse. 'De eerste helft was slecht van onze kant. We kwamen niet in de duels, waren overal een stap te laat. Zo krijg je er geen druk op. Als individu en als team was het niet goed genoeg.'

De herkansing kwam na de rust. 'We gingen gelukkig met 0-0 de pauze in en hebben gezegd: nieuwe ronde, nieuwe kansen. In de tweede helft ging het veel beter. Het publiek ging erachter staan, alleen laten we dan na om kansen af te maken. Heel zonde dat je dan tien minuten voor tijd alsnog een tegentreffer moet incasseren.'

Ontzettend slecht

Danny Buijs sprak over een ontzettend slechte eerste helft. 'We waren zo ongelooflijk slordig aan de bal, dan krijg je een rotgevoel. In de rust heb ik een aantal dingen recht kunnen zetten en daarna hebben we het uitstekend gedaan, vind ik.'

Kaj Sierhuis werd twintig minuten voor tijd gewisseld. Er klonk een behoorlijk fluitconcert waarmee een deel van het publiek wou aangeven het niet eens te zijn met deze ingreep. 'Iedereen mag zijn mening hebben, prima', reageert Buijs.

'Ik vond dat Kaj moe werd en door de fysieke data weet ik dat hij dan niet meer honderd procent kon geven. Dan probeer ik met een frisse wissel iets teweeg te brengen. Dat is mijn beweegreden.

Enorme teleurstelling

Dat de tegengoal alsnog viel in de laatste tien minuten was een enorme teleurstelling voor Buijs. 'Op basis van de tweede helft vind ik het onterecht. Dat is ook voetbal. Wij missen de kansen, Utrecht straft het af', concludeert de oefenmeester.

Lees ook:

- FC Groningen moet hoofd buigen voor Utrecht door treffer Ramselaar

- FC Groningen - FC Utrecht: wie was de beste FC'er?