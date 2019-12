Nieuw hoofdstuk voor bewoners Fazanthof: ze verhuizen naar hun wisselwoning

Bijna twee jaar geleden stelde Anneke de Jong uit Ten Boer tijdens de fakkeltocht de vraag hoeveel nachten ze haar kinderen nog op bed moest doen in een huis dat het niet redt. Het antwoord is nu: nul.

Met haar gezin verhuist De Jong maandag van de Fazanthof in Ten Boer naar hun wisselwoning aan de Boersterweg aan de rand van het dorp. Hun eigen huis aan de Fazanthof wordt komend jaar gesloopt.

Een deel van de bewoners aan de Fazanthof verhuist pas na de jaarwisseling naar de Boersterweg. Een aantal mensen woont al in hun tijdelijke onderkomen.



Wisselwoning

De verhuizing naar de wisselwoning is een moment waar het gezin van De Jong lange tijd naar uit heeft gekeken. Zij zal daar met haar partner en twee kinderen zeker anderhalf jaar wonen.

'Het is surreëel', zegt ze zondagmiddag, nadat ze een deel van hun spullen al naar de wisselwoning heeft gebracht. 'Ik gebruik dat woord anders nooit, maar ik moet er nu steeds aan denken. Het is onwerkelijk.'

Onrust

De afgelopen jaren zorgden voor de nodige onrust bij het gezin. Ze wisten net als veel van hun buurtgenoten lange tijd niet waar ze aan toe waren.

Met de verhuizing naar een wisselwoning is de onrust ook niet meteen weg, want over de nieuwbouw en alle financiën wordt nog volop gesproken. 'Maar daar zijn we nu even niet mee bezig', zegt ze nuchter. 'Eerst verhuizen en dan zien we wel verder.'

De kinderen zijn ondertussen hun nieuwe slaapkamer aan het inrichten. Hun vrienden en vriendinnen blijven in de buurt, want ze blijven naast elkaar wonen.

Anneke de Jong kijkt uit het raam van haar oude woning aan de Fazanthof (Foto: Jos Schuurman/FPS)



Thuis is waar de planten zijn

De wisselwoning is compleet ingericht, dus al hun eigen meubels gaan naar de opslag. Maar door de planten alvast te verhuizen, probeert het gezin van de wisselwoning meer een thuis te maken.

'Het voelt nog helemaal niet als ons huis, maar ik denk dat het wel vrij snel komt. Zo lang we maar samen zijn, komt het wel goed. We beseffen dat dit tijdelijk is.'

Nieuw hoofdstuk

Met de verhuizing voor de deur komt hun leven terecht in een volgend hoofdstuk. Een leven dat volgens Anneke de Jong echt een tijd heeft stilgestaan.

'Het woongenot in je eigen huis is al een tijdje weg. Je leeft gewoon niet meer prettig. Iemand heeft voor je op pauze gedrukt. Het staat stil.'

Maandag komt de verhuiswagen 's ochtends al vroeg voor de laatste spullen en later die dag trekt het gezin in hun voorlopige onderkomen. Dinsdag zetten ze daar meteen de kerstboom op.

Play

Het is weliswaar een tijdelijk huis, maar in ieder geval één dat veilig is. Hun volgende hoofdstuk begint nu. De Jong: 'Laten we vanaf nu weer op play drukken.'

Lees ook:

- Bewoners Fazanthof boos na versterkingsdomper: 'De kopjes vlogen door de lucht'

- Geduld Ten Boersters wordt op de proef gesteld: versterking wéér vertraagd

- Bewoners Fazanthof kiezen aannemer