RTV Noord komt in actie: Voor Elkaar

RTV Noord in december in het teken van Voor Elkaar. (Foto: RTV Noord)

Vanaf vandaag staat RTV Noord twee weken lang in het teken van goed doen voor een ander. Dit is te zien en volgen op al onze kanalen. We zetten bijzondere Groningers in het zonnetje en roepen iedereen op iets voor een ander te doen.

Iedere dag zijn er duizenden Groningers die zich inzetten voor iemand anders. Als vrijwilliger in de zorg, bij de buurtvereniging of de sportclub. Maar ook die buurvrouw die een maaltijd extra kookt voor haar alleenstaande buurman, de mantelzorger die altijd voor je klaarstaat of die ene collega die hielp toen je het moeilijk had.

Tot en met Kerst zetten we deze goede Groningers in het zonnetje en roepen we jou op ook iets te doen voor een ander.

Wat ga je ervan merken?

In onze radio-, televisie-uitzendingen en online komt de actie Voor Elkaar dagelijks terug. Onze verslaggevers zijn op pad naar initiatieven, gaan zelf ergens helpen of brengen een bloemetje naar een Groninger die het verdient. Ook zie en hoor je verschillende stichtingen, organisaties en goede doelen over vrijwilligerswerk en goed doen voor een ander. Maar bovenal zijn we op zoek naar verhalen en initiatieven van jou.

Speciaal voor de actie worden in onze radioprogramma's kerstpakketten verloot onder mensen die dit echt verdienen. Wil jij iemand opgeven die altijd voor anderen klaarstaat en daarom een kerstpakket verdient? Luister dan elke dag naar Radio Noord, want in elk programma krijg je de kans om te bellen en iemand te nomineren.

Niet te missen is onze Facebookgroep Groningers Voor Elkaar. In de groep kun je een oproep plaatsen voor hulp of organiseer je een actie voor een ander. En let op: elke oproep of aanbod mag een tegenprestatie vragen. Bijvoorbeeld: 'Wie wil met mij een appeltaart bakken in ruil voor een kop koffie?' Of 'Ik maak een kerststukje in ruil voor het lenen van een ladder.'

Wat kinnen wie veur joe doun?

Ook de presentatoren, verslaggevers en medewerkers van RTV Noord komen in actie. Zo trekt het radioteam de provincie in om vrijwilligerswerk te doen. Karel Oosterhuis en Sergej in 't Veen bijten het spits af en zijn dinsdag te vinden in Holwierde bij de paardenvereniging De Eemsrakkers.

In de loop van de week volgen de andere radioteams hun voorbeeld en gaan aan de slag bij Woonzorgcentrum Het Hooge Heem, zorgboerderij Fenna Heerd en bij De Voedselbank. Op zaterdag 14 december komt heel RTV Noord in actie. Medewerkers van de omroep doen dan vrijwilligerswerk bij nog eens vier projecten in de provincie.

Expeditie Winterberg

In het weekend van 21 december gaat het team van Expeditie Grunnen naar Winterberg met Groningers die dit verdienen. Onlangs plaatsten we een oproep. We kregen honderden reacties. Vanwege het overweldigende aantal reacties hebben we het aanmeldformulier inmiddels gesloten.

Kom zelf ook in actie!

Ken jij een Groninger die in het zonnetje gezet mag worden of wil je iets voor een ander betekenen? Misschien weet je ergens een leuke klus die we met elkaar kunnen klaren? RTV Noord is op zoek naar mooie verhalen en komt graag langs bij de leukste inzendingen. Meld je via deze link aan.

Speciaal lied

Speciaal voor de actie Voor Elkaar schreef zanger en producer Chris Hof (Hellum 1981) een lied. 'Veur Mekoar' is de titelsong van ons project. Chris is geen onbekende in de muziek: jarenlang werkte hij samen met soulzanger Alain Clark, zowel voor als achter de schermen. Het lied van de geboren en getogen Groninger is (hieronder) te beluisteren op YouTube en via Spotify.