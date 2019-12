'Mega harde knal' in provincie waargenomen; KNMI sluit aardbeving uit (update)

Op verschillende plekken in de provincie Groningen is zondagavond een harde knal gevoeld. Op de bevingsmelder van RTV Noord kwamen vele tientallen meldingen binnen, van Zuidhorn tot aan Delfzijl en van Eelde tot aan Uithuizen.

De meldingen komen onder andere ook uit Groningen, Bedum, Slochteren, Loppersum, Westeremden, Stedum, Ten Boer, Wirdum en Schildwolde. Ze werden allemaal gedaan rond 19:30 uur.

KNMI: Geen aardbeving

Een woordvoerder van het KNMI laat weten dat het niet om een aardbeving gaat. 'We hebben een analyse gedaan met onze meetinstrumenten in Groningen, want daar kwam een sterk signaal vandaan. Van een aardbeving was echter geen sprake. De trillingen werden veroorzaakt door iets in de lucht.'

'Trillingen in de ramen'

'We hoorden zwaar gerommel', meldt iemand uit Eelde, 'Een mega harde knal', laat iemand uit Appingedam via de bevingsmelder weten. 'Onwerkelijk. Alle glazen trilden in de kast', zegt een inwoner van Adorp.

De meeste meldingen komen uit de cirkel rond Ten Boer. 'Het voelde als zeer zwaar onweer met een donker geroffel in de muren en trillingen in de ramen. Iedereen in huis keek om zich heen: 'wat was dat?'', meldt Kristian.

Ook op social media was de harde knal onderwerp van gesprek. Een selectie van enkele berichten op Twitter:

Oorzaak?

Wat de oorzaak van de knal dan wel is, is nog niet bekend. Omdat er rond 19:30 uur onweerswolken boven Groningen hingen, lijkt het om een harde donderslag te gaan.

Een oefening van de luchtmacht is echter ook niet uitgesloten. Die oefent tot en met 12 december, ook 's avonds, met F16's. Zo kwamen er op 28 oktober ook allerlei bevingsmeldingen binnen, maar bleek het uiteindelijk om een straaljager te gaan die door de geluidsbarrière was gevlogen. De luchtmacht is echter niet bereikbaar voor een reactie.