Burgers V en S verslaan studenten Cirkeltijgers in handbalderby

De handbalderby tussen Cirkeltijgers en V en S was spannend tot het eind. In de laatste minuten werd het ook nog eens grimmig tussen de studenten en de burgers. Beide teams zochten de grens van het toelaatbare op.

Voor Roelof Smeenge was het een speciale wedstrijd. Hij is clubtrainer bij Cirkeltijgers en speler van V en S. De afgelopen week liet hij zich dan ook niet zien bij de studentenclub.

'Het hele jaar zie ik ze twee keer in de week. Ze mochten nu zelf een tactisch plan bedenken om mij en m'n teamgenoten te verslaan. Dat is jaarlijks wel een leuk dingetje', zo vertelde hij. Op voorhand zou Smeenge dus met een glimlach het veld aflopen. In dit geval als speler, want V en S wint uiteindelijk met 24-22.

Promovendi

Beide teams zijn vorig seizoen gepromoveerd naar de hoofdklasse. Dat is het vierde niveau in Nederland. V en S staat derde, Cirkeltijgers zevende. Dat is binnen de lijnen te zien. De subtopper speelt iets makkelijker handbal dan de middenmoter, die veel internationale studenten herbergt. Alle aanwijzingen en aanmoedigingen van coach Ruben Bosch gaan dan ook in het Engels.

De nederlaag doet pijn bij hem. Vooral omdat V en S het komende half jaar een lange neus kan trekken naar zijn team. 'We zijn ons ervan bewust dat we beide geen titelkandidaat zijn, dus wil je deze wedstrijd per se winnen. We hebben er hard voor gevochten, dat maakt mij trots. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we de volgende keer van ze kunnen winnen', zegt Bosch.

Niet relaxed

Zijn collega-coach Tom Hemmen van V en S is alvast gewaarschuwd. Hij ziet zijn team tot twee keer toe een ruime voorsprong nemen. Maar kan de gedurende de hele wedstrijd nooit relaxed op de bank zitten.

'Wij zien Cirkeltijgers eigenlijk als ons kleine broertje en we vinden het mooi dat ze het goed doen. Voor Groningen is het ook mooi dat er twee clubs op een redelijk niveau spelen. Maar we zijn vooral blij dat we deze derby hebben gewonnen.'

Hij mag zijn beide keepers daarvoor een compliment geven. Vooral Wim Siekman pakt een paar onmogelijke ballen in de tweede helft. 'Ze waren best lastig, want ze schoten goed bij CT (Cirkeltijgers, red.). Het was af en toe moeilijk, maar ik heb een paar goede ballen gepakt', zegt Siekman. Even daarvoor klinkt het 'super-keeper, super-keeper' vanuit de kleedkamer.

Werk aan de winkel

Voor trainer Smeenge is er wat dat betreft werk aan de winkel bij Cirkeltijgers. Hij vond dat bij de studenten onzorgvuldig met de kansen werd omgesprongen. 'Als ze zo schieten bij de training, word ik boos.'