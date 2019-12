Megaharde knal was onweer, 'alsof ze aan het carbidschieten waren in de woonkamer'

De 'megaharde knal' die zondagavond door de hele provincie gehoord is, is onweer geweest. Wel was de ontlading een stuk zwaarder dan normaal.

Volgens RTV Noord-weervrouw Harma Boer dachten veel mensen aan wat anders. 'Het was gewoon onweer, iedereen denkt iets anders. In deze tijd is natuurlijk vuurwerk het eerste waar mensen aan denken en een aardbeving is ook van alle tijd voor ons, maar dit was onweer.'

Volgens de weervrouw is onweer in de winterperiode gevaarlijker, omdat de wolken lager liggen dan in de zomer. 'De kans op blikseminslag is dan ook groter dan in de zomer, maar is het aantal ontladingen minder.'

Leenstertillen

Volgens een Duitse bliksemanalyse was er een ontlading van 186 kiloampère in de buurt van Leenstertillen bij Leens. Het aantal ampère bij normale bliksem ligt tussen de 60 en 100 kiloampère.

Pop Wijbenga van Camping Leenstertillen weet wel zeker dat het om een blikseminslag ging in het bos bij zijn camping. 'Het was alsof ze aan het carbidschieten waren in onze woonkamer', laat Wijbenga weten. 'Ineens een enorme druk en toen vloog alle verlichting uit. De stoppen sloegen om.'

'We gaan nog op zoek in het bos'

Toch was het niet alleen hommeles. 'Het zag er prachtig uit. Eén grote lichtflits.' Eerder op de avond was hij ook vooral aan het genieten van de regen en de wind. 'Het rommelde de hele tijd al. We stonden voor het raam te kijken naar horizontale bliksem.'

Wijbenga weet nog niet waar het precies is ingeslagen. 'We gaan zo op zoek in het bos. Je zou haast zeggen dat er een krater is, maar die hebben we nog niet gezien. Wel zien we dat de toppen van de bomen zijn afgeknakt, maar dat kan ook van de wind komen.'

Fotograaf Ingmar Vos van Pro news toog al wel het bos in. Hij fotografeerde een volledig ontvelde boom, en zag dat de boom 'op vele plekken bloedde.'

Vos: 'Ook paddenstoelen in het bos overleefden de klap niet, en zijn volledig verschrompelt.'

Dit bericht is bijgewerkt met een reactie van Pop Wijbenga van Camping Leenstertillen en met de foto's van fotograaf Ingmar Vos van ProNews.

