'Het ging mis toen Buijs zei: Memisevic speelt altijd'

'Het is één grote chaos, er is geen lijn in te ontdekken.' Dat zegt William Pomp, sportverslaggever van het Dagblad van het Noorden, die zich verbaasde over het spel van FC Groningen in het met 0-1 verloren duel tegen FC Utrecht.

FC Groningen-watcher Stefan Bleeker is het daarmee eens, zo blijkt tijdens de wekelijkse sportdiscussie bij Edwin op Noord. 'Het was niet best. Ze kwamen totaal niet in duel. Het niveau was heel matig.'

'Het leek wel alsof Utrecht thuis speelde. Klap er gewoon eens op. Ga gewoon eens druk zetten naar voren, dat beloofde Buijs ook', aldus Bleeker.

'Rare dingen'

Presentator Niiwino Geertsema zag ook dat er simpele dingen misgingen. 'Pasjes over drie, vier meter, voorzetten die niet gegeven worden, dat soort rare dingen.'

Pomp: 'De wilskracht is er wel. Maar als je elke week weer het elftal verandert, dan wordt het lastig. Buijs maakt het te moeilijk. Spelers moeten ook nog begrijpen wat je wil.'

Pomp: 'Hij heeft zijn hoofd in de strop gehangen door te zeggen: Memisevic, jij speelt altijd. Daar is het misgegaan. Vorige week was hij fit, dus moest hij nu beginnen.'

Creativiteit

'Het begon al eerder, die belofte. Eerder speelde hij samen met El Messaoudi op het middenveld, waardoor er elke vorm van creativiteit miste. En nu speelde hij dus in de verdediging omdat Te Wierik geblesseerd is', aldus Pomp.

Bleeker: 'De vastigheden zijn ver te zoeken. Ik vroeg me echt af wat ze de afgelopen week op de training hebben gedaan.'

Twijfelkont

Geertsema: 'Er gebeurt ook niets qua verbinding op het middenveld. Je kan niet alleen de voorhoede de schuld geven. Hoe gaat ie dat nu weer tegen ADO doen? Die onduidelijkheid in zo'n groep, dat is ook niet lekker.'

Pomp: 'Buijs is een twijfelkont. Maar hij moet nu echt een harde keus maken tussen de drie verdedigers.'

