Kerstboom staat op Grote Markt: 'Er komen vijfduizend lampjes in'

Louis van der Tuin is door de Groninger City Club ingehuurd om het evenement te coördineren. 'Het belangrijkste werk is klaar, we moeten 'm alleen hier en daar nog even vastzetten. Vanmiddag komen de lampjes erin.'

Vrijdag werd de boom uit Winschoten gehaald (Foto:Elwin Baas/RTV Noord)

'Er moet een stukje ruimte onder de boom vrij blijven. Dit wil Veiligheidsregio Groningen. Ze moeten er bijvoorbeeld met een ambulance onderdoor kunnen', zegt Van der Tuin. Hij vindt het jammer, maar 'de veiligheid gaat voor alles.'

Vorig jaar was de boom twintig meter hoog. De hoogste boom die het afgelopen decennium de Grote Markt opluisterde was die van 2014. Die boom kwam uit Glimmen en was maar liefst 25 meter hoog.

Vijfduizend lampjes

'De boom is zeventien meter hoog, daar kunnen wel veel lampjes in. Ik denk dat er in totaal wel vijfduizend lampjes in komen', aldus Van der Tuin. 'Met twee hoogwerkers laten we de strengen lampjes zakken, daar gaan de ballen weer omheen. Het eindresultaat is één mooi geheel.'

Donderdag om half zes worden de lichten aangestoken.

Lees ook:

- Missie volbracht: kerstboom voor Stad uit Winschoter tuin getakeld

- Kerstbomenasiel maakt zich op voor de feestdagen: 'Een boom is ook een levend ding'