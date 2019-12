'Dat er iemand levend de ambulance ingaat, geeft een moment van euforie'

Het was zijn eerste dag als teamleider van Specialisme Technische Hulpverlening-team (STH-team) uit Drachten. Sietse Smit uit Stad werd zaterdag een kwartier na het instorten van een grillroom in Coevorden opgeroepen.

Smit kwam samen met de teamleider van Zwolle ter plaatse om de vijfjarige Kenan onder het puin vandaan te halen.

Vast op bovenverdieping

De vader van Kenan is op dat moment al gered. De brandweer kan echter niet in de buurt van de jongen zelf komen. Daarom wordt het team van Smit ingezet.

'Hij lag ingeklemd tussen de houten balken van de bovenste verdieping. Die balken bleven aan één kant op een muur hangen, waardoor een heel kleine ruimte tussen het puin ontstond', vertelt Smit aan de NOS. 'Onze eerste taak was om zo veilig mogelijk een stabiele situatie te krijgen, zodat delen van het pand niet verder zouden instorten.'

Onderkoeld

Met behulp van stutmateriaal en een kraan worden de restanten van het pand gestabiliseerd. 'Toen konden we het puin rondom de jongen beetje bij beetje weghalen. Grote brokstukken moesten we kapotmaken. We zijn rustig gebleven en heel voorzichtig te werk gegaan, maar je weet dat iemand dringend hulp nodig heeft. De jongen kon niet bewegen en hij werd koud', zegt Smit.

Op advies van medisch hulpverleners gaan brandweerlieden langs de deuren om warme kruiken te verzamelen. 'Iemand gaf ons een elektrisch kacheltje en uit de ambulances kwamen dekens. Zo konden we de temperatuur enigszins comfortabel maken, zodat het slachtoffer niet onderkoeld zou raken.'

Tunnel graven

Ondertussen wordt er door teamleden ook aan een 'plan b' gewerkt - als Kenan niet te bereiken is via de kant waar hulpverleners zicht op hem hebben, kan hij misschien bevrijd worden door een gang te graven vanaf de andere kant van het pand.

'We waren al vergevorderd met het graven, maar toen lukte het om via de oorspronkelijke kant lichamelijk contact te maken met de jongen. Vanaf dat moment zijn de medisch specialisten bij hem geweest', aldus Smit.

Het team van Smit aan het werk (Foto: ProNews)



Trots

Even na 20.00 uur wordt Kenan uit zijn benarde positie bevrijd en direct naar het ziekenhuis vervoerd.

De teamleider is trots op de goede afloop van de reddingsoperatie en op 'iedereen die heeft meegeholpen'. Sinds de vijf STH-teams in Nederland in 2016 operationeel werden, is het de tweede keer dat er iemand levend onder het puin vandaan gehaald kan worden. Begin dit jaar gebeurde dat in Den Haag.

Smit: 'Dat er iemand levend de ambulance in gaat, iemand die geluid maakt, iemand die uren onder het puin gelegen heeft... Dat geeft een moment van euforie.'