Minister Wiebes bekijkt ontmanteling gaswininstallatie Ten Post

Minister Wiebes in overall bij de voormalige gaslocatie in Ten Post (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

In Ten Post is begonnen met de sloop daarvan.

De put in Ten Post is onderdeel van het zogenoemde 'Loppersum cluster'. Deze vijf putten zijn na de aardbeving van Zeerijp in 2018 gesloten omdat het niet meer veilig was om op deze plek gas te winnen.

Gras erover

In totaal heeft de NAM 258 gasputten in het Groningenveld, verdeeld over 22 locaties. Als de gaswinning na 2022 stopt, worden al deze locaties één voor één gesloopt.

'In principe worden ze dan weer bedekt met gras en in veel gevallen teruggegeven aan de boeren', zegt een woordvoerder van de NAM. 'Tenzij gemeenten een aanvraag doen om er een zonnepark of iets dergelijks van te maken.'

