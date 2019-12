Restauratie stoomlocomobiel van het Hogeland stap dichterbij

Stoomlocomobiel in Winsum (Foto: Stichting Dorsgarnituur Marne-Halfambt)

Grote stoomwolken, het sissend geluid, het monotoon draaien van de vliegwielen en de kolen die in het vuur verdwijnen.

Jarenlang was het beeld van de Ruston&Hornsby stoomlocobiel een vertrouwd gezicht op de Historische dagen in Leens, de Baistemaart in Winsum en verschillende dorsdemonstraties op het Hogeland.

Maar ook ver buiten onze provincie dreef de oude vertrouwde stoommachine uit 1939 kreunend en sissend de dorsmachine aan tijdens dorpsfeesten.

Roestvorming

De stichting Dorsgarnituur Marne-Halfambt was trots op zijn locomobiel die het nooit liet afweten. Maar nu is het mis met hun troetelkind.

Vorig jaar moesten de pijpen worden vervangen. Toen de oude pijpen werden verwijderd bleek dat de de romp, pijpenplaten en vuurkist ernstig waren aangetast door roestvormig.

De enige conclusie was dat de stoomlocomobiel gerestaureerd moet worden. En dat kost geld en niet zo'n beetje ook.

Zo'n 61.000 euro is nodig voor een opknapbeurt in Engeland waar de Ruston&Hornsby in de vorige eeuw werd gebouwd.

'Dit is meer dan welkom'

De stichting probeert met donateursacties en het aanschrijven van fondsen het geld bij elkaar te harken. Maandag werd bekend dat het Prins Bernhard Cultuurfonds 20.000 eur0 beschikbaar stelt voor de restauratie.

Seecretaris Gerwin van der Leij van Dorsgarnituur Marne-Halfambt wordt verrast met de mededeling over de schenking van het bedrag. 'Ik had het nog niet gehoord. Maar mooi. We zijn er nog niet. maar dit is meer dan welkom..'

Volgens Van der Leij is er nog zo'n twintig mille nodig om de opknapbeurt van de stoomlocomobiel te bekostigen. 'We zijn ook nog bezig met een ander fonds. We hopen dat het gaat lukken.'