Kabinet wil lachgas verbieden

De roep om lachgas volledig te verbieden werd in verscheidene gemeenten steeds luider, onder meer in Groningen, Westerkwartier en Oldambt. Zo sprak de Groningse burgemeester Koen Schuiling eerder over een 'fiks probleem, dat toeneemt'.

In de toekomst blijft gebruik in de slagroomspuit en voor verdoving bij de tandarts wel toegestaan.

Evenementen

De Groningse gemeenteraad stemde er begin oktober al mee in om de verkoop van lachgas bij evenementen te verbieden. De verkoop in horecagelegenheden en ook in bijvoorbeeld avondwinkels was tot vandaag nog wel toegestaan.

Lachgas komt op een zwarte lijst van de Opiumwet, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer. Daarop staan onder meer qat en slaapmiddelen. 'Het recreatief gebruik van lachgas heeft zich ontwikkeld tot een drugsprobleem en daarmee is de Opiumwet de juiste route om dit aan te pakken', vindt Blokhuis.



Wie een vitamine B12-tekort heeft, kan al na een enkel ballonnetje ernstige neurologische schade oplopen Deskundigen over gevaren lachgas

Neurologische schade

Burgemeesters, politiechefs en artsen dringen al langer aan op maatregelen tegen lachgas. Blokhuis wachtte de bevindingen af van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). Het CAM ziet niet alleen bij overmatig gebruik gevaren.

Wie bijvoorbeeld zonder het te weten een vitamine B12-tekort heeft, kan al na een enkel ballonnetje 'ernstige neurologische schade' oplopen. Het aantal meldingen van gezondheidsklachten na lachgasgebruik steeg de afgelopen jaren snel.

Blokhuis maakt zich extra zorgen omdat de gebruikers vaak jong, onervaren en kwetsbaar zijn. Bovendien is lachgas een gevaar in het verkeer.



Lachgas, met de scheikundige naam distikstofoxide (N20), wordt al ruim tweehonderd jaar gebruikt als verdovingsmiddel in ziekenhuizen en bij tandartsen. Begin jaren negentig werd het door jongeren gebruikt op feesten als drug. Daarna verdween het aanbod uit de uitgaanswereld. Sinds enkele jaren is het middel weer populair onder veel jongeren.

Verbod was lastig

Het leek tot voor kort moeilijk om lachgas te verbieden. Het gas wordt ook gebruikt in bijvoorbeeld slagroomspuiten en als verdovend middel in tandartsstoel of spreekkamer. Voor zulk 'eigenlijk gebruik' maakt de wet straks een uitzondering. Dan moet wel heel precies duidelijk zijn waarvoor lachgas wél toegestaan moet blijven. Blokhuis en justitieminister Ferd Grapperhaus gaan daarover komende tijd met leveranciers en afnemers praten.

Jongeren ontdekten lachgas pas massaal toen de rechter het gebruik drie jaar geleden vrijgaf. Voordien werd het aangemerkt als geneesmiddel en golden er strenge regels.

