Het gaat goed met de economie, toch is het aantal arme gezinnen in de provincie Groningen vorig jaar gestegen. In Delfzijl groeit 1 op de 7 kinderen op in armoede.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens de gegevens van het CBS leefden in 2018 in de hele provincie 26.700 gezinnen in armoede, 100 meer dan in 2017. Ook het percentage kinderen dat opgroeit in armoede is licht gestegen: van 9,8 procent (2017) naar 9,9 procent (2018).

Dat betekent dat 9700 kinderen - bijna 1 op de 10 - in Groningen te maken heeft met armoede. Beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat is ruim 1 op de 12.

Dubieuze eer

'Kinderarmoede is sowieso in grote steden een probleem, maar ook in Noordoost-Groningen is de kinderarmoede relatief hoog', zegt CBS-woordvoerder Peter Hein van Mulligen.

'Delfzijl heeft de dubieuze 'eer' in de top vijf van gemeentes te staan met de relatief hoogste kinderarmoede in Nederland. Daar is het percentage ruim 14 procent.'

De top vijf bestaat verder uit Rotterdam (17,5 procent), Heerlen (15,8), Amsterdam (15,4), Den Haag (14,6). Delfzijl volgt als vijfde, met 14,3 procent.

Hoge werkloosheid

'Dat de armoede in Groningen relatief hoog is, heeft te maken met de relatief hoge werkloosheid', gaat Van Mulligen verder. 'Veel mensen moeten rondkomen van de bijstand en dan zit je automatisch al onder de armoedegrens.'

'De economie groeit, maar dat is niet gelijk verdeeld over alle regio's', gaat Van Mulligen verder. 'We zien dat de economie in Groningen de laatste jaren wat achterblijft, vergeleken met andere regio's. Dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. En voor laagopgeleide mensen, die al langer werkloos zijn, is het nog moeilijker een baan te vinden.'

Wat verstaat het CBS onder armoede?

'Voor armoede kijken we naar het inkomen van een huishouden', zegt CBS-woordvoerder Peter Hein van Mulligen. 'Als dat inkomen onder een bepaalde grens ligt, dan spreken we van een risico op armoede. Voor een alleenstaande is dat een netto inkomen van 1060 euro per maand. Voor bijvoorbeeld een echtpaar met twee minderjarige kinderen is dat 2000 euro per maand.'

Lees ook:

- Stad gaat armoede te lijf: 'mogelijk gaan we schulden kwijtschelden'

- Regio Groningen heeft meeste arme gemeenten