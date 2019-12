Voetbalclubs beboet na schenken alcohol aan minderjarigen: 'Dit is gewoon uitlokking'

De overtredingen zijn door ambtenaren van de gemeente geconstateerd.

Voorzitter verrast

Een van de beboete clubs is Groninger Boys. Volgens voorzitter Marcel Klunder gaat het in totaal om tien clubs. Klunder zelf werd afgelopen zaterdag op de hoogte gebracht van de sanctie. Hij was totaal verrast. 'De uitleg was dat wij op zaterdag 23 november drank hadden geschonken aan minderjarigen.'

'Twee ambtenaren komen binnen als het druk en hectisch is in de kantine. Vervolgens laten ze twee 'achttien-minners' binnenkomen die ouder lijken en die laten ze bier bestellen', zegt Klunder.

Hij benadrukt dat er bij de club uit Vinkhuizen absoluut geen alcohol wordt verkocht aan kinderen onder de achttien jaar.

'Enorm lullig'

De medewerker die op de bewuste zaterdag achter de bar stond heeft niet om een identiteitskaart gevraagd. Hij is met zijn werkzaamheden gestopt. 'Hij voelde zich er enorm lullig onder.'

'Hij wil ons niet op kosten jagen. Dat vind ik wel begrijpelijk. Maar het had iedereen kunnen overkomen, denk ik. Al met al hebben we wel weer een vrijwilliger minder', verzucht de voorzitter.

Dit is gelijk aan een maand kantineomzet. Shirtjes aanschaffen voor de jeugd zit er nu niet meer in Marcel Klunder - Voorzitter van Groninger Boys

Geen waarschuwing

Klunder worstelt vooral met de vraag waarom er niet eerst een waarschuwing of een kleinere boete is gegeven. 'Dit bedrag is te vergelijken met een netto kantineomzet van een maand. Shirtjes aanschaffen voor de jeugd zit er nu bijvoorbeeld niet meer in. Daar moeten we nu een jaar mee wachten.'

Gefrustreerd door 'uitlokking'

De voetbalvereniging gaat in beroep tegen de opgelegde straf. 'We hebben de boete nog niet binnen. Het bezwaarschrift moet nog geschreven worden, maar we gaan zeker weten een jurist raadplegen want ik vind dit gewoon uitlokking', zegt een zwaar gefrustreerde Klunder.

Zo snel mogelijk betalen

Volgens het handhavingsprotocol van de gemeente Groningen staat er voor een overtreding een bestuurlijke boete die zo snel mogelijk voldaan moet worden. Hoe de hoogte daarvan bepaald wordt is niet duidelijk.

Het is niet bekend welke andere negen clubs een boete hebben gekregen.

