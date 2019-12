Kringloopwinkel Grootegast na 32 jaar ter ziele

Het besluit is definitief, de spullen zijn verkocht aan een opkoper en de stichting wordt opgeheven.

Zichtbaar aan het hart

Het gaat Dieta en Ietse Stokroos zichtbaar aan het hart dat het voorbij is met de kringloopwinkel aan de Legolaan. Jarenlang hebben ze zich samen met anderen met ziel en zaligheid ingezet voor de winkel. Maar zonder voldoende vrijwilligers is het onbegonnen werk om de zaak draaiende te houden.

Met acht of negen mensen erbij was het gelukt om de winkel open te houden, maar ondanks verwoede pogingen mensen te vinden is dat niet gelukt, zegt Ietse Stokroos.

Allemaal op leeftijd

'De vrijwilligers zijn allemaal op leeftijd. De oudste is 87 en dan hebben we nog vrijwilligers van 77 en 75 en ik ben zelf ook de jongste niet meer. Met zo weinig mensen lukt het gewoon niet om vier keer per week open te zijn', zegt Stokroos.

Dieta vult aan: 'Mensen moeten tegenwoordig doorwerken tot hun 66ste en vaak hebben ze daarna geen zin om nog ergens vrijwilligerswerk te doen.'

Gesticht in 1987

De kringloopwinkel werd gesticht in 1987 in Lutjegast. Het was gevestigd in een leegstaande winkel. Allengs werd de ruimte te klein en werd verkast naar een opslagloods in Grootegast.

Hier heeft de stichting een grote winkel en opslagruimte tot haar beschikking. Volgens Dieta zat de loop er goed in. 'We hadden tientallen bezoekers per week en de opbrengst was goed.'

Blij gemaakt

Het geld ging na aftrek van de kosten naar een goed doel. 'We hebben veel organisaties in de voormalige gemeente Grootegast blij gemaakt met een gift', zegt Dieta.

Een opkoper heeft de complete voorraad, inclusief de bestelbus en een paar aanhangers, gekocht. Binnenkort wordt alles weggehaald. Het geld dat met de verkoop binnenkomt gaat, zoals altijd, naar een goed doel. Welk doel dat wordt is nog niet bekend.

