Overval op kroegbazin Winneweer in Opsporing Verzocht

Op 4 november 2019 rond 02.45 uur schrok Mien Tuitman van een harde klap tegen haar slaapkamerraam op de eerste verdieping. De ruit werd ingeslagen en er stonden ineens twee mannen in haar slaapkamer. Tuitman werd geslagen en de mannen eisten geld.

Ze werd handhandig vastgepakt door de overvallers meegesleurd naar de kluis. Vervolgens werd ze vastgebonden en vertrokken de daders met een hoeveelheid geld.

Kachelpook

Eerder deed kroegbazin Mien Tuitman al haar verhaal aan RTV Noord. Ze vertelde onder meer over het geweld dat de overvallers tegen haar gebruikten en dat ze één van de belagers met een kachelpook wist tegen te houden.

Bewakingsbeelden

Op bewakingsbeelden is te zien dat de overvallers in een kleine auto aankomen en om 02.30 uur voor de woning van de buren parkeren. Ze lopen een paar keer om de woning, tevens café, heen. Ook is te zien hoe ze het raam inslaan.

Even later komen ze weer door hetzelfde raam naar buiten en vertrekken omstreeks 03.15 uur met de buit in de auto. De auto, een zwarte Renault Clio, wordt kort daarop gedeeltelijk in de sloot, aan de Westerpaauwenweg in Overschild, aangetroffen.

De auto bleek op 20 oktober 2019 gestolen te zijn aan het Damsterdiep te Groningen. Tijdens de overval werden er valse kentekenplaten gebruikt.

Signalementen

De ene overvaller heeft een slank postuur en is ongeveer 1.80 meter groot. Hij droeg die nacht zwarte kleding met een capuchon en een pet. Zijn gezicht was bedekt en hij droeg handschoenen.

De ander heeft een slank postuur en is iets groter dan zijn kompaan. Hij gedroeg zich agressiever. Ook hij droeg zwarte kleding met een capuchon en een pet. Ook hij had zijn gezicht bedekt en hij droeg ook handschoenen.

Getuigen en tips

De politie heeft een reconstructie van de overval gemaakt en ook de bewakingsbeelden worden in de uitzending getoond. Tegelijkertijd met de uitzending zijn de beelden op onze site te zien.

Opsporing Verzocht is te zien op dinsdag 10 december op NPO 1 om 20.30 uur. De volgende dag, woensdag 11 december, is de herhaling op NPO 2 omstreeks 11.40 uur



Lees ook:

- Kroegbazin slaat overvallers van zich af met pook: 'Hij is zowat dubbel, ik heb mien best wel doan'