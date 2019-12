Welk gezin verdient een kinderfietsje? Martijn en Mariëlle geven er 545 weg

Ze fietsten in anderhalf jaar tijd ruim twintigduizend kilometer kriskras over de hele wereld, maar donderdag keerden Martijn de Jong Posthumus en Mariëlle van der Sluis terug op de plek waar hun reis begon: CBS De Wegwijzer in stadswijk Selwerd.

De Stadjers begonnen op 23 april 2018 op het schoolplein van De Wegwijzer aan hun wereldreis.

Dubbel doel

Niet zomaar een fietsavontuur, want Martijn en Mariëlle hadden een dubbele missie. Afreizen naar de Chinese stad Tianjin, zusterstad van Groningen en dé fietsstad van China, was het ene doel. Tegelijkertijd wilde het stel minstens vijfhonderd kinderfietsen inzamelen voor kinderen in onze provincie.

Niet ieder gezin heeft immers de financiële middelen om kinderen te laten sporten. En omdat Martijn en Mariëlle zelf fervente fietsliefhebbers zijn, wilden ze niet eerder naar Groningen terugkeren dan dat ze de benodigde kinderfietsen bijeen hadden gefietst.

Martijn en Mariëlle nemen tijd voor een foto tijdens de fietsrit door Zuidoost-Azië



545 fietsen gedoneerd

De kinderen van De Wegwijzer wachten donderdagochtend gespannen af of ze al een glimp van Martijn en Mariëlle kunnen opvangen. Joris Vegter, die bevriend is met beide Stadjers, wacht samen met de scholieren op het schoolplein tot de fietsfanaten arriveren. Hij spreekt van 'een bizar aantal fietskilometers', laat hij lachend weten.

Door hun inspanningen zorgden Martijn en Mariëlle ervoor dat er liefst 545 kinderfietsen werden gedoneerd. 'Veel meer dan we ooit hadden durven dromen', laten ze enthousiast weten. Na hun aankomst bij de basisschool vertellen ze in de klassen uitgebreid over wat ze hebben meegemaakt tijdens hun reis. En dat is nogal wat.

Monstertocht in cijfers:

Duur van de reis: 598 dagen

Aantal lekke banden: 18

Hoogste punt op de route: 4708 meter.

Minimumtemperatuur: -10 graden

Maximimumtemperatuur: 40 graden

Aantal flessen zonnebrand: 14

Fietsje weggeven

De fietstocht is dan wel ten einde: voor Martijn en Mariëlle is hun fietsavontuur pas echt geslaagd als alle 545 fietsen een dankbare eindbestemming krijgen. RTV Noord helpt daar graag aan mee en zoekt kinderen in de leeftijd van drie tot vijf jaar die maar wat graag een fietsje zouden willen hebben.

