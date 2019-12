Voor haar beurt gepraat: Koopmans toch geen interim-directeur Oosterlengte

Wil Koopmans wordt toch niet de nieuwe interim-bestuurder van Zorggroep Oosterlengte. Voornaamste reden: Koopmans sprak openlijk over de functie, terwijl de ondernemingsraad van de zorggroep haar advies nog niet op papier had staan.

Dat enthousiasme is de voornaamste reden van de afwijzing. Rob van Boxtel van de Raad van Toezicht van Oosterlengte:

'Wij zijn in verlegenheid gebracht. Er ligt nu een negatief advies van de ondernemingsraad. De berichtgeving heeft daarmee te maken. Het is een slechte start en daar is niemand bij gebaat.'



Wat is er gebeurd?

De Raad van Toezicht (RvT) van de zorggroep droeg Koopmans voor als nieuwe interim-bestuurder van de zorggroep. Koopmans is gepensioneerd, maar heeft achttien jaar aan het roer gestaan bij ZINN, met woonzorgcentra in de stad Groningen, Haren en Hoogezand.

Het was de bedoeling dat Koopmans zou aanblijven tot er definitief een nieuwe bestuurder werd aangesteld. Maar ook haar benoeming moest eerst nog beoordeeld worden door de ondernemingsraad, als vertegenwoordiger van de werknemers, en de cliëntenraad, die de cliënten vertegenwoordigt. Dat advies is zwaarwegend.



Ik ben heel erg openhartig en enthousiast. Ik had gehoopt dat dat juist gewaardeerd zou worden Wil Koopmans

Negatief advies

Maar voordat dat advies op tafel ligt, sprak Koopmans bij RTV Noord openlijk haar enthousiasme uit voor haar nieuwe baan. Dat leidde tot commotie bij Oosterlengte. De ondernemingsraad voelde zich zwaar gepasseerd.

Zo zwaar, dat zij nu een negatief advies heeft afgegeven. Van Boxtel: 'De persoon staat absoluut niet ter discussie. Wij hebben haar uitgezocht om onder andere haar bestuurlijke ervaring en haar kennis van de regio. Zij heeft alle eigenschappen.'



'Begrijp het niet'

Koopmans begrijpt weinig van de ontstane commotie: 'Ik heb vragen beantwoord en in het artikel staan geen opmerkelijke dingen. Je kunt ook lezen dat ik een slag om de arm houd. Het schokkende bij Oosterlengte begrijp ik niet helemaal.'

Koopmans vervolgt: 'Als het niet in de media was gekomen, dan was de benoeming waarschijnlijk al zeker geweest. Dat is een aanname, maar ik denk het wel.'

Had Koopmans het achteraf dan anders willen aanpakken? 'Achteraf kijk je een koe in de kont. Ik ben heel erg openhartig en enthousiast. Ik had gehoopt dat dat juist gewaardeerd zou worden.'



