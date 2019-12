Groot verdriet in Middelstum om overlijden Schollema: Decembermarkt afgelast

Middelstum is in rouw na het plotselinge overlijden van oud-burgemeester Meindert Schollema. De Handelsvereniging heeft de Decembermarkt van aankomende vrijdag afgelast.

Schollema overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de gevolgen van een hartstilstand.

Geen feeststemming

De uitvaart van Schollema is aankomende vrijdag. De Handelsvereniging vindt het niet gepast om daarna de jaarlijkse Decembermarkt te houden.

'Het nieuws is hier als een bom ingeslagen. Meindert was ontzettend betrokken bij het dorp. Veel winkeliers gaan naar zijn uitvaart. Daarom hebben we als ondernemers besloten om het dit jaar over te slaan', zegt Mark Willem Evenhuis namens de Handelsvereniging.

Uitvaart

De oud-burgemeester van Pekela is 69 jaar geworden. De uitvaart is bij het sportcomplex in Middelstum. Daarna wordt Schollema naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Toornwerd gebracht.

