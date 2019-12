Voor Kerst duidelijkheid over verkoop Pepergasthuis (update)

Voor de kerstdagen komt er duidelijkheid over de toekomst van het Pepergasthuis in Groningen. Dat bleek tijdens de hoorzitting die maandagmiddag over het monumentale complex werd gehouden.

Tijdens die zitting legde de gemeente Groningen uit waarom ze de verkoop van het Pepergasthuis wil tegenhouden.

Geen sociale huurwoningen meer

'Groningers maken zich zorgen om de verkoop', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

In het Pepergasthuis zijn 29 sociale huurwoningen gevestigd. 'Dat die over zeven tot tien jaar verdwijnen klopt niet met de historie die het Pepergasthuis kent: één van barmhartigheid en solidariteit.'

Lefier

Woningcorporatie Lefier laat weten nog steeds achter de verkoop te staan. De corporatie wil er vanaf omdat het onderhoud te duur is, en omdat Lefier het onderhouden van een hofje en een kerk bovendien niet als haar taak ziet.

'Met het geld dat we verdienen aan de verkoop kunnen we op een andere plek, dicht bij de binnenstad van Groningen, meer sociale huurwoningen plaatsen', zei de corporatie.

Zo'n twintig demonstranten aanwezig

Tijdens de hoorzitting waren zo'n twintig demonstranten aanwezig. Zij liepen eerder in de middag met borden van het Pepergasthuis naar het gebouw van de Rijksoverheid aan het Cascadeplein in Stad, waar de hoorzitting werd gehouden.

Gedurende de zitting, die in de kantine van het gebouw plaatsvond, lieten verschillende bewoners van zich horen. Zo waren er klachten van praktische aard over het geluid: door een gebrek aan versterkers waren de advocaten en andere sprekers voor de veelal oudere geïnteresseerden amper te verstaan.

Meest besproken bouwwerk na Forum

Maar ook inhoudelijk liet men van zich horen. Net als de gemeente willen bewoners er niets van weten dat in 'hun' Pepergasthuis over zeven tot tien jaar geen sociale huurwoningen meer zitten.

'Wordt er wel rekening gehouden met de historische betekenis van het Pepergasthuis?', vraagt iemand zich af.

De bewoners vinden wethouder Van der Schaaf al langer aan hun zijde. Die noemde het Pepergasthuis 'na het Forum het meest besproken bouwwerk van de afgelopen maanden.'

'Gemeente had het zelf ook kunnen kopen'

Dat de liefde tussen de gemeente en Lefier de afgelopen tijd op het onderwerp 'Pepergasthuis' bekoeld is, is al langer duidelijk. De hoorzitting van maandag heeft die allerminst kunnen laten opbloeien.

Zo sneerde Lefier dat de gemeente het historische gebouw misschien beter zelf had kunnen kopen, en liet bestuurder Margriet Drijver weten zat te zijn van de onrust die de gemeente in haar ogen stookt.

'Onnodig ongerust gemaakt'

'Onze bewoners worden onnodig ongerust gemaakt. De koper wordt neergezet als iemand die niet voor het complex kan zorgen. Maar dit is niet het eerste gebouw dat hij koopt, en hij gaat er goed mee om. Het doet me veel pijn dat mensen die nu in het Pepergasthuis wonen op het verkeerde been worden gezet.'

Wethouder Van der Schaaf ziet dat anders. 'Zodra je het Pepergasthuis gaat verkopen, levert dat onrust op. Daar had Lefier rekening mee moeten houden. Het enige wat wij hebben gedaan, is vertellen wat in de brieven staat die Lefier zelf naar bewoners heeft gestuurd. Een voorbeeld is dat de toekomstige eigenaar in de kerk wil gaan wonen, dat staat gewoon in die brieven.'

'Laat onzekerheid voorbij zijn'

Drijver, die er het volste vertrouwen in heeft dat de verkoop door kan gaan, hoopt dat de Autoriteit Woningcorporaties snel tot een beslissing komt. 'De onzekerheid duurt al een jaar, die moet nu een keer voorbij zijn.'

Mogelijk vervolgstappen

Ook wethouder Van der Schaaf dringt daar op aan. 'Het zou echt goed zijn dat we zo snel mogelijk van dit dwaalspoor af komen.'

Toch legt hij zich niet op voorhand bij de uitspraak van de Autoriteit Woningcorporaties neer. 'Op basis van wat men vindt en schrijft, zullen we straks zien of er vervolgstappen mogelijk zijn.'

Dit verhaal is om 19.15 uur uitgebreid met meer informatie over de zitting.

