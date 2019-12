Dit zijn de winnaars van de Provinciale Vrijwilligersprijs

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken reikte de prijzen uit in de categorieën jeugd, leefbaarheid, zorg en sport. De winnende organisaties kregen allemaal 3.000 euro. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door de provincie Groningen.

Activiteiten voor oudere inwoners

De Stichting Jong Goud Slochteren won in de categorie jeugd. Jong Goud Slochteren is een groep jonge vrijwilligers die zich bezighoudt met de leefbaarheid van jongeren in Slochteren. Dat doen ze onder andere door activiteiten voor en door jongeren te organiseren. Daarnaast bedenken en leiden de jongeren ook activiteiten voor oudere inwoners in het dorp.

In de categorie leefbaarheid kreeg de Stichting Burgerparticipatie de Badde de eer. De Badde is een wijkcentrum in Gorecht-West in Hoogezand. Hier worden voornamelijk activiteiten voor jongeren georganiseerd, zoals kickboksen, een speelgoedbank, een jeugdsoos en Arabische les. Ook voor volwassenen worden er evenementen georganiseerd.

Sociaal isolement

De stichting Op-StapBus won in de categorie zorg en ontstond in 2004 op initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. In Zuidoost Groningen organiseren vrijwilligers regelmatig uitstapjes voor ouderen om sociaal isolement te voorkomen. Op dit moment rijden er vijf dagen per week vijf bussen. Jaarlijks gaan er rond de 4500 ouderen mee met de uitstapjes.

De Kazemi Taekwondo Academie pakte de titel in de categorie sport. De sportvereniging is gevestigd in een buurt met veel bewoners die onder de armoedegrens leven. Naast het sporten wordt ook huiswerkbegeleiding aangeboden.

Alle andere genomineerden kregen een aanmoedigingsprijs van 1.000 euro.

