Wisselende reacties op energieplannen Eemsdelta-gemeenten

De komst van zonneparken en windturbines is nog altijd voer voor discussie. De één is groot voorstander, de ander is fel tegen, zo bleek ook maandagavond in Appingedam.

De gemeente hield een inloopavond over de nieuwe Energievisie van de Eemsdelta-gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum). Daarin staat op welke plekken zonneparken en windmolens mogen komen en hoe groot ze mogen zijn.

Geen nieuwe windparken

De visie is duidelijk als het gaat om windenergie: de gemeenten willen geen nieuwe windparken op land. Wel mogen boeren een windturbine plaatsen om stroom op te wekken voor hun bedrijf en omliggende huizen. Zonneparken mogen tot maximaal twaalf hectare groot zijn.

Lawaaierig

Op de infoavond in Appingedam zijn zowel sceptici als aanjagers van duurzame energie. Liefke Munneke uit Krewerd, die vanwege de aardbevingsproblematiek al drie jaar tijdelijk Appingedam woont, is geen voorstander van windmolens op land.

'Ik heb ze liever helemaal niet, al weet ik dat we over moeten op andere wijzes van energie opwekken. Het blijft lawaaierig en vogels vliegen er zich er kapot tegen. En ze kunnen ook omvallen, zoals dit weekend in Friesland gebeurde', zegt Munneke.

Wij willen nu kijken naar de voordelen van windturbines Abel Nieveen - Dorpsherberg Lanting Meedhuizen

Geaccepteerd

Abel Nieveen van Dorpsherberg Lanting in Meedhuizen heeft inmiddels geaccepteerd dat het dorp straks uitzicht heeft op windturbines. Parken die al in voorbereiding zijn, zoals windpark Geefsweer en Oosterhorn, mogen nog wel worden gebouwd. Meedhuizen is daar om de hoek.

Nieveen is bezig met een gebiedsfonds voor inwoners van Wagenborgen, Meedhuizen en omgeving: 'Sommigen zien alleen maar de problemen van windturbines. Wij willen nu kijken naar de voordelen. Zo'n molen kost vijf miljoen euro, maar de rendementen zijn hoog. Als ik iets van dat geld naar het gebied kan halen, is dat mooi meegenomen', zegt Nieveen.

Innovatiever

In de visie wordt vooral gesproken over wind- en zonne-energie. Voor Timon Dijkstra uit Appingedam mogen de gemeenten nog wel wat innovatiever zijn, bijvoorbeeld overstappen op waterstof.

'We hebben het vaak over aardgas, daar willen we vanaf, maar er zijn nog meer gassoorten die misschien geschikt zijn voor het bestaande netwerk. Die ben ik heel weinig tegengekomen in deze visie.'

We moeten duurzame energie opwekken, maar dat moet wel passen bij het landschap Lea van der Tuin - wethouder Appingedam

Passen in landschap

Volgens wethouder Lea van der Tuin (CDA) van Appingedam staan de gemeenten zeker open voor nieuwe ontwikkelingen.

'Er zijn veel innovaties op dat gebied, dat kan snel gaan. Daarom willen we na twee jaar een evaluatie doen en geen onomkeerbare besluiten nemen. We moeten duurzame energie opwekken, maar dat moet wel passen bij het landschap.'

Inloopavonden

De visie 'Ruimte voor Energie' is nu nog in concept. De komende weken kunnen inwoners erop reageren. Loppersum houdt dinsdag een inloopavond, Delfzijl volgende week dinsdag.

In maart stellen de drie gemeenteraden de visie vast.

