Lopend Vuur: Jeugd moet op de fiets verplicht een helm dragen

Dat blijkt uit onderzoek van de Fietsersbond.

Dat ligt onder meer aan de breedte van de weg en het aantal keer dat ze moeten oversteken.

De Fietsersbond deed het onderzoek voor de zoektocht naar de Fietsstad 2020.

Jaarlijks komen in ons land meer dan 200 mensen om het leven door een ongeval met de fiets.

In diverse andere Europese landen is het voor de jeugd verplicht om een helm te dragen op de fiets. Is dat ook een idee voor Nederland? We zijn benieuwd naar je mening.

Lopend Vuur:

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze Facebookpagina of laat het telefonisch weten via 050-3188288.



Kunstkerstboom of een echte?

'Een kunstboom is geen kerstboom' was maandag ons Lopend Vuur. Van de 6.333 stemmers was meer dan 36 procent het daarmee eens, en bijna 64 procent oneens.