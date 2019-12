Boeren voeren volgende week woensdag opnieuw actie

Dat de boeren opnieuw zouden gaan protesteren was al bekend, maar nu is dus duidelijk geworden dat het volgende week woensdag zover is, meldt RTV Drenthe.

Voedselvoorziening ontregelen

Farmers Defence Force overweegt de Nederlandse voedselvoorziening te ontregelen door wegen naar distributiecentra van supermarkten te blokkeren. De actiegroep wil nog niet bevestigen dat boeren dat gaan doen.

'Dat zou een optie kunnen zijn, maar we hebben een groot aantal locaties op het oog', laat FDF-vicevoorzitter Jos Ubels weten. 'We komen later met de details.'

Eerder deze maand kondigde de boerenactiegroep aan dat ze liever een ludieke actie houdt, dan dat ze de distributiecentra te blokkeert.

Eerdere acties

Het is niet voor het eerst dat boeren actievoeren. Wegens de stikstofcrisis trokken ze eerder massaal naar Den Haag. Ook werden verschillende op- en afritten van snelwegen geblokkeerd en werd er geprotesteerd bij provinciehuizen en het RIVM.

Vorige maand presenteerde het Landbouw Collectief (met dertien boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en LTO) zelf plannen om de stikstofuitstoot te verminderen.

De stikstofuitstoot in Nederland moet omlaag, omdat te hoge concentraties natuurschade veroorzaken. Afgelopen mei bepaalde de Raad van State dat de manier waarop de overheid in vergunningsaanvragen omging met stikstof in strijd was met de wet.

