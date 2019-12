Nieuw boerenprotest in aantocht: 'Ik krijg te horen dat we te lief zijn'

Boeren gaan op 18 december opnieuw actievoeren om duidelijk te maken dat de stikstofplannen van de regering in hun ogen niet door de beugel kunnen. 'Deze keer is het menens', zegt Piet Postma.

Hij is melkveehouder in Oldekerk en ook betrokken bij eerdere boerenprotesten. Maandagavond was hij aanwezig op een bijeenkomst van Farmers Defence Force (FDF) waarin werd besloten om opnieuw in actie te komen. 'Iedereen was hierover eensgezind, dat staat buiten kijf', vertelt Postma.

Telefoons inleveren

Het is niet de bedoeling dat boeren nu al verklappen wat de werkelijke plannen zijn. 'Wat er gaat gebeuren moest strikt geheim blijven. We moesten zelfs onze telefoons inleveren zodat er geen informatie naar buiten kon komen.'

We moeten slaapzakken, eten en kleding meenemen, dat zegt al wel genoeg Piet Postma - Protesterende boer

'De manier waarop we gaan actievoeren is dus niet helemaal bekend', gaat hij verder. 'Er is geïnventariseerd hoeveel voertuigen volgende week de weg op kunnen. Deze week krijgen de regiobeheerders waarschijnlijk te horen wat de doelen van de protestactie worden. Pas op de dag zelf krijgen we te horen wat de bedoeling is en springen we op de trekker.'

Zonder in precieze details te treden, heeft de FDF een statement naar buiten gebracht met wat er op 18 december kan worden verwacht. In het document, dat begint met de titel 'De hamsterweek is begonnen!', wordt opgeroepen om massaal gehoor te geven aan de protestactie.

Langdurig protest?

Postma houdt er rekening mee dat het niet bij één protestdag blijft. 'We zijn gewaarschuwd dat het weleens langer dan een dag kan gaan duren. We moeten slaapzakken, eten en kleding meenemen, dat zegt al wel genoeg. Maar wat er gaat gebeuren hangt echt helemaal van de minister af', klinkt het.

Schouten heeft in de pers breed uitgemeten dat ze met ons in gesprek is, maar daar is geen woord van waar Piet Postma - Protesterende boer

Vorige week vrijdag werd op basis van uitgelekte bronnen bekend dat het kabinet de provincies wil vragen om de stikstofmaatregelen te versoepelen. Landbouwminister Carola Schouten zat ook al meerdere keren met betrokken partijen om tafel, maar Postma weerspreekt dat de boeren de mond worden gegund.

'Schouten heeft in de pers breed uitgemeten dat ze met ons in gesprek is, maar daar is geen woord van waar. Daarom heeft premier Mark Rutte haar teruggefloten, zodat ze juist weer in gesprek móét gaan met de boeren', zegt Postma. De kans dat er voor 18 december ineens een oplossing op tafel ligt, acht hij klein. 'Alle opties zijn weer open.'

Sympathie

Een onderwerp dat in het overleg ook op tafel kwam was sympathie. Want behouden boeren die wel als ze rond de feestdagen distributiecentra blokkeren? 'We houden daar in ieder geval altijd rekening mee', benadrukt hij. Tot Postma's eigen verbazing ontvangt hij juist berichten van burgers die vinden dat het anders moet. 'Ze vinden dat wij tot dusver te lief zijn geweest.'

Nederland gaat op deze manier naar de klote Piet Postma - Protesterende boer

'Mij wordt dan verteld dat we 'een beetje over de snelweg naar Den Haag keutelen'. Het gaat veel burgers niet gek genoeg', vermoedt hij. De agrariër uit Oldekerk spreekt bovendien uit dat burgers straks zelf de dupe zijn als het kabinet doorgaat met de huidige koers. 'Dat blijkt uit alles', motiveert hij. 'De zorg, het onderwijs, noem maar op. Nederland gaat op deze manier naar de klote.'

Compromis

Mocht er tussentijds toch nog een compromis worden gevonden, dan zouden nieuwe protestacties alsnog kunnen worden afgeblazen. 'Maar dan moet er ineens wel heel veel vooruitgang worden geboekt', stelt Postma.

'Wij willen niet weer met een kluitje in het riet worden gestuurd. Deze keer is het menens.'

