Verdachte moord De Groeve bekent: 'Ik heb haar gewurgd'

Verdachte Peter R. (56) bekent dat hij zijn vrouw Marion op 17 juni heeft omgebracht in hun huis in De Groeve. Hij heeft haar gewurgd, omdat ze een ander had en bij hem weg wilde.

Dat vertelde hij vandaag tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak in Assen.

De dag van de moord vertelde Marion dat ze bij Peter weg zou gaan. De emotionele verdachte zegt dat hij zich het moment van de moord niet kan herinneren. Hij zegt dat hij pas weer bij zinnen kwam toen zij dood voor hem lag.

Ups en downs

De relatie tussen Peter en Marion ging met ups en downs. Peter was veel van huis vanwege hun transportbedrijf. Ondertussen had Marion een affaire met ene Johan. Drie dagen voor de moord waren Peter en zij nog naar de juwelier geweest om iets te kopen voor haar zestigste verjaardag.

Op vakantie met een ander

Kort voor haar dood was Marion op vakantie geweest met Johan en een bevriend stel. Peter wist dat ze verliefd op hem was, maar stond het oogluikend toe. Hij wilde haar niet kwijt. Tijdens die vakantie in Griekenland had ze de knoop al doorgehakt om bij Peter weg te gaan.

Moord of doodslag?

Peter ontkent dat hij van tevoren een plan had zijn vrouw om te brengen. Volgens hem is het in een opwelling gebeurd en weet hij niet meer wat hij gedaan heeft. Hij herinnert zich pas het moment dat Marion al tussen de bank en de salontafel lag.

De officier van justitie gaat ervan uit dat Peter de moord had gepland. Getuigen verklaarden dat Peter ooit had gezegd: 'Als ze bij me weggaat, gaan er doden vallen.' Ook had hij een tas klaarstaan met spullen om zichzelf van het leven te beroven. Daarnaast had hij voor de dood van zijn vrouw tegen collega's gezegd: 'Het gaat niet goed tussen Marion en mij, ik denk dat jullie mij een tijdje niet zien.'

Dochter niet in de zaal

De publieke tribune zat vol familie en vrienden van het echtpaar. De enige dochter van het echtpaar was niet aanwezig; zij volgde de zaak in de slachtofferkamer. De familie van Marion eist ruim 5.000 euro schadevergoeding. Dit zijn voornamelijk reis- en verblijfskosten die gemaakt zijn rondom de dood van Marion.

Poging tot zelfdoding

Op 17 juni dit jaar werd R. 's avonds om 19.00 uur aangehouden op het strand Meerwijck. Hij had geprobeerd zichzelf van het leven te beroven, zo vertelde hij de politie. Ook meldde hij dat hij zijn vrouw had omgebracht in hun woning. Sinds 21 juni zit de vrachtwagenchauffeur vast. Daarvoor lag hij in het UMCG om te herstellen van zijn poging tot zelfdoding.

Persoonlijke problemen

Volgens een psychiatrisch rapport zijn de gebeurtenissen de man verminderd aan te rekenen. Hij heeft narcistische en borderline trekken en moet hiervoor behandeld worden. Hij is niet goed in staat om zijn eigen leven vorm te geven en stelt zich daar afhankelijk in op. Hij zegt zelf ook dat zijn leven geen zin heeft zonder Marion.

Volgens de psychiater heeft de man geen tbs nodig. Wel moet hij tijdens een langdurige detentie behandeld worden.

