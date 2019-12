Nieuwe snufjes voor traumaheli

De helikopter werd dinsdagochtend gepresenteerd op Groningen Airport Eelde. 'Ik ben er heel blij mee', zegt helilkopterpiloot Wouter van Leeuwen.

'Ten opzichte van de vorige heli is de cockpit bijvoorbeeld veranderd en in zijn geheel gedigitaliseerd'. Ook kan er meer brandstof mee. 'Dus kunnen we langer in de lucht blijven zonder te hoeven tanken. Ook de motoren zijn krachtiger.'

Veiliger

De nieuwe helikopter is een nieuw type Airbus H135 P3H. Dankzij de verbeteringen vliegt hij veiliger, ook in het donker, en wordt in-en uitladen van patiënten eenvoudiger.

Van Leeuwen: 'Als je van buitenaf naar de helikopter kijkt, zijn er ten opzichte van de oude helikopter een aantal veranderingen die je direct kunt zien, maar er zijn ook dingen veranderd die je niet direct ziet, zoals het medische interieur.'

'Ook staat de nieuwe helikopter hoger op z'n poten, waardoor we wat meer vrijheid vanaf de grond hebben', gaat hij verder. 'Stel je voor als je in een veld landt met hoog gras, dan is het fijn dat je wat hoger staat.'

Wegvervoer

Ook werd het nieuwe voertuig gepresenteerd waarmee het Mobiel Medisch Team over de weg wordt vervoerd, als het te slecht is om met de heli te vliegen. Het voertuig is een Volkswagen Touareg. Deze vervangt de huidige Audi Q7.

Training

Piloten en verpleegkundigen hebben inmiddels wekenlang getraind met de voertuigen, zodat straks de optimale zorg kan worden geboden met de nieuwe spullen.

Vanaf volgende week zullen de traumaheli's voor de eerste keer in gebruik worden genomen.