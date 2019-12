Van Mesdag: controleteam voegt niks toe

Minister Sander Dekker (Justitie en Veiligheid) denkt na over een plan voor een team dat tbs'ers, die op onbegeleid verlof zijn, extra in de gaten houdt. De Van Mesdagklinek in Groningen ziet het nut er niet van in.

Het idee is dat zo'n forensisch team op onverwachte momenten de tbs'er opzoekt om te controleren of die zich aan de afspraken houdt. Dit team zou onafhankelijk van de tbs-klinieken moeten opereren, aldus de bedenker van het plan in De Telegraaf.

'Ik weet dat het plan bij de minister ligt, maar ik ken het verder niet', zegt Petra de Maar, woordvoerder van de Van Mesdagkliniek. 'Ik vraag me wel af wat de toegevoegde waarde van zo'n team is.'

'Gaan al onverwacht langs'

De Maar: 'Tbs'ers uit onze kliniek, die op verlof zijn, worden al onverwacht gecontroleerd. We bellen ze, we gaan bij ze langs, we nemen urinemonsters, noem het maar op.'

Bovendien stellen we voor iedere patiënt een preventie-terugvalplan op. Daarin staan stappen, die we nemen als iemand dreigt terug te vallen in gevaarlijk gedrag. Bijvoorbeeld alcoholgebruik. Dat is sowieso niet toegestaan, maar bij de een nemen we strengere maatregelen dan bij de ander.'

'Die begeleiding is heel zorgvuldig. Dat is ook nodig, want iemand die jaren uit de samenleving is geweest, kan niet zo maar terug de maatschappij in', besluit De Maar.

