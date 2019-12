'Zetelroof' in Oldambt; beoogde coalitie verliest meerderheid (update)

Het hing al langer in de lucht dat de huidige coalitie gaat samenwerken met Gemeentebelangen Oldambt. Dat zou zorgen voor een krappe meerderheid van één zetel. Maar met de 'zetelroof' van Kluiter zorgt ook die samenwerking niet voor een meerderheid.

'Het is spijtig'

Hilbert Flokstra, fractievoorzitter van de PvdA: 'Het is spijtig te constateren dat we er niet in geslaagd zijn om de verschillen van inzicht, die vooral liggen op het vlak van onderlinge samenwerking tussen Geert Kluiter en de PvdA, in een gesprek te overbruggen.'

Flokstra baalt stevig van de stap van Kluiter. 'Nadat bij ons bekend werd dat er iets speelt tussen Geert en de partij, hebben wij direct voorgesteld om er met hem over te praten. Geert is daar niet op ingegaan. Dat steekt toch het meest', zegt hij.

'Daarbij is het ook zo dat hij bij de verkiezingen slechts 57 stemmen heeft gekregen. Er is dus ook geen grondslag om die zetel mee te nemen. Die zetel is van de PvdA.'

Reactie Kluiter

Kluiter zelf spreekt van 'een niet te overbruggen situatie'. 'Het is relatief eenvoudig. Meningsverschillen zijn normaal binnen elke partij, maar het is de vraag hoe je daar mee omgaat. Voor mij is er een bepaalde grens waar onderdoor is gegaan.'

Kluiter wil er verder niet te veel op ingaan: 'Ik praat liever met mensen dan over mensen. Maar laat ik vooropstellen dat er geen sprake is van een conflict. Er is gewoon een verschil van inzicht tussen mij en meerdere PvdA'ers. En misschien ben ik daar wat gevoeliger voor dan andere politici.'

Over het meenemen van zijn zetel heeft Kluiter goed nagedacht. 'Er waren meerdere opties, maar ik ben gekozen op persoonlijke titel. Die zetel is mij toebedeeld. Ik denk dat ik het geluid van de inwoners goed vertegenwoordig.' Een definitieve naam voor zijn eigen partij heeft hij nog niet bedacht: 'Daarover ben ik aan het brainstormen.'

Geen gevolgen Gemeentebelangen

Voor Gemeentebelangen Oldambt heeft de stap van Kluiter geen directe gevolgen. Die partij blijft gesprekspartner voor een nieuwe coalitie. Het is alleen zo dat die samenwerking zorgt voor twaalf zetels: alsnog een minderheid. Flokstra daarover: 'We kunnen door als minderheidscoalitie of er nog een partij bij zoeken. We zijn in elk geval terug bij af.'

Dit bericht is uitgebreid met de reactie van Geert Kluiter.