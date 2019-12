Mohamed Yusuf Boss brengt moderne dans in oude kerk

'Afar', zo heet de voorstelling die zaterdag te zien is in de Nieuwe Kerk in Stad. In de voorstelling combineert de Groninger choreograaf Mohamed Yusuf Boss onder meer kerkorgelmuziek met moderne dans en verhalen van kerkgangers.

Vorige maand sleepte de 36-jarige Boss nog de Groninger Talentprijs in de wacht. Deze zaterdag presenteert hij zijn nieuwste voorstelling.

Afar betekent vier in het Somalisch, de taal van het land waar Boss werd geboren. Afar slaat op de vier elementen waarmee de choreograaf de voorstelling heeft opgebouwd: dans, muziek, de kerk en de mensen die daar gebruik van maken.

Op zoek naar gevoelens

'Ik heb mensen die gebruik maken van de kerk geïnterviewd en ben op zoek gegaan naar de gevoelens die daar bij horen', vertelt de choreograaf. 'Dat heb ik ook met de dansers en de organist gedaan. Het is een voorstelling met ervaringen vanuit het individu.'

Afar is een voorstelling met afwisselend expressieve en verstilde dansmomenten, gecombineerd met muziek van cello, saxofoon en het orgel van de Nieuwe Kerk.

Orgelmuziek en hiphopdans

Het orgel wordt tijdens de voorstelling bespeeld door Eeuwe Zijlstra. Hij is een bekend gezicht in de Groninger orgelwereld.

Eeuwe Zijlstra (Foto: René Walhout/RTV Noord)



'Normaal wordt dit orgel gebruikt op zondagen en met trouwerijen en uitvaarten', vertelt Zijlstra. 'Nu gebeurt dat in combinatie met hiphopdans en is het orgel onderdeel van een groter geheel. Dat is magnifiek. Normaal bespeel ik alleen het orgel, nu gaat het samen met de cello, saxofoon en met zang. Dat is eigenlijk veel leuker.'

Dat je niet alleen bent

'Ik hoop dat het publiek zichzelf herkent in één van de performers', vertelt Boss. 'Als je jezelf ziet in een ander, heb je ook het gevoel dat je niet alleen bent. En dat is mooi.'

Afar van Mohamed Yusuf Boss is zaterdag 14 december te zien in de Nieuwe Kerk in Groningen.