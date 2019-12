Inwoners Musselkanaal verdeeld over heropening asielzoekerscentrum

Omwonenden van het voormalige asielzoekerscentrum (azc) in Musselkanaal reageren verdeeld op de plannen van de gemeente om het azc opnieuw in gebruik te nemen.

Dinsdagavond werden inwoners van Musselkanaal geïnformeerd door de gemeente Stadskanaal, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie over de mogelijke heropening. Ook waarnemend burgemeester Froukje de Jonge was daarbij aanwezig.

Sommige inwoners geven duidelijk aan dat ze geen problemen hebben met het heropenen van het azc. 'Als dezelfde doelgroepen hier gaan wonen als eerder, dan heb ik er geen enkel probleem mee', vertelt een inwoonster.

Anderen zijn minder enthousiast, onder wie twee inwoners die een handtekeningenactie zijn gestart. Daarin roepen zij op om het azc dicht te houden vanwege de angst voor overlastgevende asielzoekers.

Voor- en tegenstanders zijn het eens

Maar over één ding lijken de voor- en tegenstanders het eens te zijn: In Musselkanaal willen ze geen overlastgevende asielzoekers uit veilige landen.

'Ik hoop dat de gemeente hun verantwoordelijkheid neemt gelet op de ontwikkelingen in Ter Apel. Dat willen we hier in Musselkanaal niet', vertelt Sierd Jongstra, die samen met zijn vrouw naar de informatieavond is gekomen.

'In Ter Apel zitten toch een paar relschoppers', vertelt inwoner Hans Prak, die niet per definitie tegen het heropenen van de locatie is. 'Je zult ervoor moeten zorgen dat je hier een bevolkingsgroep krijgt die vrij rustig is', vertelt Prak.

Fennie Kuilman woont ook in de buurt en zij verwijst naar de eerdere bewoners van het azc. Tot vorig jaar gebruikte het COA de locatie nog als asielzoekerscentrum, maar dat sloot vanwege een landelijke reorganisatie. 'Als dezelfde doelgroepen hier weer komen wonen, dan heb ik er geen enkel probleem mee.'

Niet te vergelijken met Ter Apel

Burgemeester Froukje de Jonge kan enige zorgen bij de inwoners wegnemen. 'Het azc hier in Musselkanaal is geen Ter Apel', vertelt de burgemeester van Stadskanaal. 'Alle asielzoekers moeten zich melden in Ter Apel. Dat is een hele andere opvang dan de opvang die we hier gaan bieden. De angst dat dit een Ter Apel wordt is onjuist.'

Ook wil de burgemeester een einde maken over verhalen dat alles al in kannen en kruiken zou zijn. 'Dat is onzin', zegt ze. 'We houden deze avonden niet voor niks. We willen weten wat mensen denken en wat mensen denken, nemen we mee in onze afwegingen'.

De gemeente Stadskanaal organiseert de informatieavond omdat er vanuit het COA een officieel verzoek is gekomen om de opvang in Musselkanaal opnieuw te openen.

Het COA voert al langer gesprekken met de gemeente Musselkanaal over de mogelijke heropening van het azc. Ze zoeken extra bedden. Volgend jaar zijn er in het hele land 5.000 extra opvangplekken nodig.

