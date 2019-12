Voor Elkaar: 'Een steuntje in de rug kan mooie dingen veroorzaken'

'We steken tijd en energie in andermans kind. Dat dit gezien en beloond wordt, is fantastisch.'

De weg naar waar Kazemi nu staat, was een lange. In 2002 vluchtte hij uit Afhanistan naar Nederland. 'Na een moeilijke tijd in Afghanistan en superzware eerste jaren hier ben ik uiteindelijk een paar bondscoach van het Nederlandse taekwondoteam geweest. Ik werk als docent bij het Alfa College Sport en Bewegen en heb een prachtige vereniging met leden die het echt als tweede huis ervaren.'

Huiswerkbegeleiding voor wiskunde

'Ik heb altijd het idee gehad dat ik met mijn achtergrond en wat ik heb meegemaakt iets bijzonders aan anderen kan geven. Met dat idee ben ik in de school gestart om taekwondo te gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling.'

Ik geloof dat een steuntje in de rug soms mooie dingen kan veroorzaken Habib Kazemi - eigen taekwondovereniging

'Afgelopen jaren hebben we mooie dingen opgezet. Al jaren geven we huiswerkbegeleiding, geheel kosteloos. En dat is bijles van niet de minsten. Onder andere de hoofddocent wiskunde aan de RUG geeft de begeleiding. Zij zetten hun tijd in met het idee dat deze bijles voor velen niet te betalen is.'

Ouders goede mindset

'Ik geloof in onderwijs en dat een steuntje in de rug soms mooie dingen kan veroorzaken. Ik ben daar zelf het voorbeeld van. Ik heb op de juiste momenten een lieve leraar of coach gehad. Dit wil ik nu voor anderen doen.'

'Ik bel met mentoren van onze leerlingen om te vragen hoe het gaat. Wij willen ons inzetten waar we denken dat het nodig is. We investeren in ouders van kinderen. Als zij de goede mindset hebben, komt het goed met kinderen.'

Provinciale Vrijwilligersprijs

Kazemi Taekwondo Academie won de Provinciale Vrijwilligersprijs in de categorie Sport. Ook Jong Goud Slochteren (jeugd), Burgerparticipatie de Badde (leefbaarheid) en de Op-StapBus (zorg) vielen in de prijzen. De vier winnaars kregen ieder een cheque van 3000 euro.

Opoffering

Kazemi en zijn vrouw Alinde bestieren de vereniging naast hun reguliere werk. Tot in de late avond zijn ze dagelijks in de hal in de Groningse wijk te vinden. En dat heeft invloed op het gezinsleven. 'Wij hebben twee jonge kinderen, maar kunnen geen avond samen eten. Dat laat zien wat voor opoffering het is.'

'Oppas regelen, lukt niet altijd, dus nemen we ze ook mee. Dit allemaal ten behoeve van andermans kind. Ik hoop dat de kinderen als ze ouder zijn begrijpen wat papa en mama gedaan hebben en dat ze later hetzelfde gaan doen.'

