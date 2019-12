OM eist twaalf jaar in zaak De Groeve

Het Openbaar Ministerie (OM) eist twaalf jaar cel tegen Peter R. De man wordt ervan verdacht dat hij op 17 juni dit jaar zijn vrouw om het leven heeft gebracht in hun woning in De Groeve.

Justitie laat zwaar meewegen dat R. zijn vrouw van het leven beroofde in haar eigen huis, waar ze veilig moest zijn. Ook wordt meegewogen dat R. geen strafblad heeft en het feit hem niet helemaal aangerekend kan worden. Voor doodslag kan 15 jaar cel gegeven worden.

Man met twee gezichten

R. heeft in een opwelling gehandeld, zo vindt de officier van justitie. Hij is volgens het Openbaar Ministerie een man met twee gezichten die een enorme woedeaanval kreeg toen zijn vrouw vertelde bij hem weg te gaan. Ook stelde hij zich erg afhankelijk op van zijn vrouw en zag hij geen toekomst zonder haar.

Daarnaast heeft hij een heel voorkomende kant: hij is beleefd, komt goed uit zijn woorden en zit in pak in de rechtszaal. Af en toe wordt hij emotioneel. R. stond oogluikend toe dat zijn vrouw Marion een relatie met een ander had, zolang ze maar bij hem bleef. 'Een mooi huis, een goedlopend bedrijf, een lieve vrouw en een prachtige dochter', zo omschrijft R. zijn leven.

Laatste rit

Dat hij geen toekomst zag zonder zijn vrouw blijkt ook uit een agenda die gevonden is in de vrachtwagen van R. Een dag voor haar dood had Marion haar man gebeld met de mededeling dat ze bij hem weg wilde en een relatie had met een van haar werkgevers. Op 17 juni, de dag van Marions dood, stond in de agenda: Marion wil weg, dus dit is mijn laatste rit.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Peter ging naar huis om met Marion te praten. 'Het is vijf voor twaalf', zou hij gezegd hebben. Marion antwoordde: 'Nee, het is al twaalf uur geweest. Ik ga weg.' Peter draaide door en heeft haar gewurgd.

Daarna schreef hij twee briefjes aan de minnaar van zijn vrouw. 'Je krijgt haar niet, klootzak. Niemand krijgt haar. Kutmaatschappij.' R. verklaart zelf deze briefjes in woede geschreven te hebben. 'Ik heb er spijt van en ben er niet trots op.'

Hoewel Peter beweerde dat hun relatie goed was en dat ze gelukkig waren, bleek dat anders te liggen. Volgens familie van Marion was R. nogal dwingend als hij zijn zin niet kreeg. Dat blijkt ook uit rapporten van de psychiater en psycholoog: 'Hij heeft narcistische kenmerken en borderlinetrekken. Daarom is hij verminderd toerekeningsvatbaar.'

De uitspraak is op 8 januari. Vanwege de kerstvakantie is dat later dan gebruikelijk.

