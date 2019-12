Gemeente Groningen: 'We blijven alcoholgrens handhaven'

'We controleren al jaren regelmatig, zowel in de horeca als in kantines. Af en toe delen we boetes uit. Het is zeker niet de eerste keer dat we daarbij sportclubs hebben beboet,' zegt een woordvoerder van de gemeente, 'en natuurlijk innen we de opgelegde boetes.'

Steekproef

De gemeente controleert de gelegenheden steekproefsgewijs en niet op basis van tips. Dat laatste is volgens de woordvoerder niet nodig, omdat ook bij deze toevallige controles al genoeg overtredingen worden vastgesteld.

Uitgelokt

Afgelopen maandag trok voorzitter Marcel Klunder van Groninger Boys aan de bel wegens de boete van 1400 euro die zijn club had gekregen omdat er op 23 november alcohol was geschonken aan minderjarigen. Volgens hem was dat uitgelokt door ambtenaren. De barmedewerker was vergeten om naar een ID te vragen.

