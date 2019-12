Het Hogeland stapt over naar nieuwe manier van afval inzamelen

De grijze container wordt in de nieuwe situatie gewogen en de inwoners gaan per kilo betalen en per keer dat deze bij de weg gezet wordt. Uit onderzoek van de gemeente onder een groep inwoners blijkt dat 69% voor het wegen van afval is.

Om stank te voorkomen gaat de gemeente de groene container vaker en gratis legen.

Meedenken

Inwoners worden ook gevraagd om mee te denken over de manier van afvalinzameling. Er worden vier varianten aangeboden waarbij de kosten verschillen. Zo gaat variant 1 ervan uit dat inwoners zoveel mogelijk zelf afval scheiden en wegbrengen.

Variant 4 houdt in dat de gemeente zoveel mogelijk bij de inwoners langskomt om het afval gescheiden op te halen. Hier is de inwoner dan ook duurder uit. Ook de frequentie van het container legen verschilt per variant.

Met de nieuwe manier van inzamelen hoopt de gemeente de landelijk doelstelling van maximaal 30 kilo afval per persoon per jaar in 2025 te halen.

Inwoners kunnen voorkeur aangeven

Het basistarief voor de afvalinzameling is nog niet bekend. Dit bepaalt de gemeenteraad in 2020. Ook bepalen zij uiteindelijk welk systeem ingevoerd gaat worden.

De inwoners kunnen tot en met 24 december hun voorkeur aangeven op de website van de gemeente.

