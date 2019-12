Adorpers niet tevreden met vernieuwde N361: 'Dit is onacceptabel!'

'Kijk uit jongens! Fietsers!', schreeuwt een voorbijlopende moeder tegen kinderen die lopen te ravotten op het fietspad in het dorp. Of is het nu een voetpad?

Het is uitkijken geblazen in het centrum van Adorp sinds de aanpassingen van de provinciale weg. Een groep inwoners is daarom ontevreden.

Deze zomer is de N361, die middenin in het dorp ligt, aangepakt en veranderd. Zo heeft de weg nieuw asfalt gekregen en zijn de kruisingen inclusief de fiets- en voetpaden aangepakt. Dit moet er volgens de provincie Groningen voor zorgen dat automobilisten een 'dorpser' gevoel krijgen en snelheid terugnemen als die het dorp inrijden. Maar inwoners vinden de situatie 'onoverzichtelijk' en 'gevaarlijk' geworden.

Veel bijna ongelukken

'Dit is onacceptabel! Ik had vanochtend alweer bijna twee fietsers op de motorkap liggen', vertelt Sijbrand Stratingh, voorzitter van dorpsbelangen Adorp. Volgens hem zijn er door de veranderingen onveilige situaties bijgekomen. 'Zo is de aansluiting van de N361 met de Molenweg bij 't Witte Hoes heel onoverzichtelijk. Je moet eerst het fietspad oprijden wil je het verkeer aan zien komen rijden. Het zicht is daar nog steeds te beperkt'.

Geen belijning leidt tot gevaarlijke situaties, onder meer bij het bushokje (Foto:Jeroen Berkenbosch)



Het centrum van Adorp is ingericht op de 'shared space' manier. Weinig tot geen belijning en afscheiding, waarbij de weggebruikers zelf hun verantwoordelijkheden moeten nemen. 'Dat werkt hier niet. Er is hier zoveel verkeer. Mensen bij de bushalte aan het begin van het dorp moeten nu uitstappen op het fietspad. Levensgevaarlijk', zegt Stratingh. Duizenden auto's en honderden fietsers rijden dagelijks door het dorp.

Niet om aan te zien

Volgens Stratingh zijn er al veel bijna-botsingen geweest tussen voetgangers en fietsers omdat er geen duidelijk onderscheid meer is tussen de verschillende functies van de weggedeelten. Alleen de kleuren van de klinkers verschillen van elkaar. 'Dit is echt gevaarlijk en het is wachten op het eerste grote ongeluk. Dit ontwerp is een gedrocht en kan echt niet'.

Daarnaast is er ook nog geen goede verlichting in het dorp. Door een fout is er geen nieuwe verlichting aangelegd. Inmiddels staan er noodlantaarnpalen.

Wel is het dorp tevreden over het nieuwe asfalt. Dat is geluidsreducerend. 'Ik heb van medebewoners gehoord dat er een stuk minder lawaai is', zegt Stratingh.

De provincie Groningen is verantwoordelijk voor de nieuwe situatie. De klachten zijn bekend. De provincie laat weten dat de werkzaamheden nog niet helemaal afgerond zijn. De permanente verlichting wordt deze week geplaatst door Enexis.

Verbeteringen

'We doen nog een aantal verbeteringen die we hebben gezien in voorlopige evaluaties, zoals het maken van extra plantvakken aan de noordzijde van het dorp. Als je daar met de auto binnenkomt lijkt het nu erg breed.'

'Ook maken we volgend jaar tijdens de zomerstremming nog een fysieke middengeleider bij de noordelijke komgrens', aldus woordvoerder Jan van der Meide van de provincie. Er komt ook nog een evaluatie met het dorp.

Kruising N361-Molenweg

'Het zicht bij de Molenweg Zuid is verbeterd maar het klopt dat auto's aan voetgangers en fietsers voorrang moeten verlenen. We verwachten dat dit verbetert wanneer de meeste fietsers niet meer op deze route zitten. Dit is niet volledig op te lossen', laat woordvoerder Van der Meide weten.

Verder gaat de provincie kijken of er extra maatregelen bij de bushaltes genomen moet worden om conflicten met fietsers te voorkomen.

Ook verwacht de provincie dat het fietsverkeer en daarmee de problemen zullen afnemen zodra de nieuwe 'fietsroute plus' klaar is. Dit nieuwe fietspad wordt buiten het dorp langs het spoor aangelegd.

Brandbrief

'Het gaat niet om de aantallen. Er hoeft maar één fietser of voetgangers te zijn waarbij het mis kan gaan. Het aantal is niet bepalend voor de veiligheid', vertelt Stratingh.

Dorpsbelangen gaat een brandbrief sturen naar de provincie en de gemeente Het Hogeland. Ook wil het bestuur kijken of er een onafhankelijk onderzoek kan komen naar de nieuwe situatie. 'Nogmaals.. hoe het nu is, dat is voor ons onacceptabel'.

