Omstreden rietproef Lauwersmeer in februari van start

Dat hebben de waterschappen dinsdag afgesproken met organisaties die bij de proef betrokken zijn.

Boeren vrezen schade

De plannen voor de tijdelijke peilverhoging zorgden voor onrust onder boeren in het gebied. Hoewel het landbouwgebied ten zuiden van het Lauwersmeer wel het reguliere waterpeil houdt, vrezen boeren voor tienduizenden euro's aan schade aan gewassen.

De proef werd aangevochten bij de Raad van State, maar die oordeelde in maart dat de peilverhoging gewoon door kan gaan. Door die juridische strijd werd de proef al enkele keren uitgesteld.

Wat is de rietproef?

Tijdens de rietproef wordt het waterpeil in Nationaal Park Lauwersmeer voor de duur van zes weken verhoogd, van -0,93 m NAP naar -0,53 m NAP. Door die hogere waterstand hopen de waterschappen dat er in het meer weer waterriet gaat groeien. Volgens waterschap Noorderzijlvest is dat riet als gevolg van het kunstmatig vaste en lage waterpeil grotendeels verdwenen. Tijdens de rietproef wordt het waterpeil in Nationaal Park Lauwersmeer voor de duur van zes weken verhoogd, van -0,93 m NAP naar -0,53 m NAP. Door die hogere waterstand hopen de waterschappen dat er in het meer weer waterriet gaat groeien. Volgens waterschap Noorderzijlvest is dat riet als gevolg van het kunstmatig vaste en lage waterpeil grotendeels verdwenen. 'Dit is een groot risico voor het Lauwersmeergebied, want waterriet is onmisbaar voor zeldzame vogelsoorten, een goede kwaliteit van het water in het Lauwersmeer, voor de visstand en voor de bescherming van de oevers tegen verdere afkalving.'

Afgekeurde aardappels

Jelte Wiersma, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Akkerbouw Vakbond, reageerde destijds teleurgesteld op de uitspraak van de Raad van State.

'Dit betekent voor ons dat we het water niet goed af kunnen voeren. Als we helemaal niet spuiten en lagere delen van de gewassen komen onder water te staan, en we willen bijvoorbeeld pootaardappels telen, dan kunnen we er gelijk een streep door zetten. De NVWA keurt het dan niet goed omdat er quarantaineziekten in het water zitten.'

Schaderegeling

Noorderzijlvest heeft dinsdag een monitoringsplan goedgekeurd. Daarmee kan het een eventueel effect op het omliggende gebied in de gaten houden. De provincie Groningen heeft voor de rietproef een speciale schaderegeling in het leven geroepen en heeft toegezegd hier ruimhartig mee om te zullen gaan.

De provincie begint komende week met de voorbereidingen van de proef.

