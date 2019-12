Appingedam krijgt nieuw café in voormalige rechtbank

In de voormalige rechtbank in Appingedam komt een nieuw café. Het initiatief komt van horeca-ondernemer Betto Meijer, ook uitbater van het naastgelegen café De Doofpot.

Café De Rechtbank komt op de plek van restaurant De Oude Rechtbank, dat vier jaar geleden failliet ging.

Meerdere functies

De rechtbank is in 1844 gebouwd en is een Rijksmonument. Het heeft jarenlang dienst dienst gedaan als rechtbank en belastingkantoor. Na de Tweede Wereldoorlog zat er een school in. Na een restauratie is het geschikt gemaakt voor horeca en kantoren.

Meijer heeft de afgelopen maanden de ruimte volledig gestript. De vloer is eruit, de wanden zijn kaal en de elektriciteit is opnieuw aangelegd. Het wachten is nu op de stukadoors, waarna hij het café kan inrichten.

Knoop doorgehakt

De Doofpot zit aan de linkerkant van het pand. Aan de rechterkant zat restaurant De Oude Rechtbank. Na het faillissement heeft het vier jaar lang leeg gestaan. Na lang wikken en wegen heeft Meijer een paar maanden geleden de knoop doorgehakt om een nieuwe zaak te beginnen.

Damster Betto Meijer in zijn nieuwe zaak: 'Mensen zijn blij dat er wat in komt' (Foto: Martin Drent)



'Ik was sowieso wel toe aan een nieuwe uitdaging. Ik ben een Damster en vind dat hier wat moet gebeuren. Maar ik was er wel huiverig voor, want ik wist dat hier veel moest gebeuren om er iets goeds neer te zetten', vertelt Meijer.

In het café zijn straks geen elementen meer van de rechtbank te zien. Alleen de naam doet nog denken aan de voormalige functie. 'De combinatie rechtbank en doofpot moet toch in stand blijven', grapt Meijer.

Meer nieuwe horeca

In het centrum van Appingedam zijn de afgelopen jaren meer cafés en restaurants geopend. Zo is even verderop wereldrestaurant Het Wapen van Leiden gekomen en aan de andere kant van het water Paviljoen Overdiep.

Het pand met links café De Doofpot, rechts komt De Rechtbank (Foto: Martin Drent)



Toch is Meijer niet bang voor de toename aan horeca-gelegenheden: 'Mensen zijn benieuwd wat hier gaat gebeuren, het heeft toch bijna vier jaar lang leeg gestaan. Mensen zijn blij dat er wat in komt. Het pand heeft een prominente rol in de historie van Appingedam.'

Als alles volgens planning verloopt, moet het café in februari de deuren openen.