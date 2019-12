Regionale omroepen lanceren website rond 75 jaar vrijheid

De regionale omroepen lanceren vandaag het platform 75jaarvrijheid.nl waarmee alle regionale informatie rond de bevrijding en de Tweede Wereldoorlog wordt ontsloten. Dit landelijk platform is ontstaan in samenwerking met het Vfonds en het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Sinds de oprichting van de regionale omroepen verzamelen zij verhalen die gaan over de oorlogstijd in hun regio. Naast oorlogshandelingen zijn dit ook verhalen over alledaagse dingen, over hoop en vrees en over de manier waarop mensen zich tijdens de oorlogsjaren staande hielden.

Duizenden verhalen

Al deze berichten, foto's, reportages en documentaires zijn nu verzameld en terug te vinden via het landelijke platform. Er kan gezocht worden per provincie en ook nationaal op onderwerp of trefwoord. Inmiddels zijn er al duizenden verhalen en andere informatiebronnen terug te vinden.

75 jaar bevrijding

Veel Groningse verhalen volgen nog. Onze provincie werd pas in april en mei bevrijd, in die maanden brengt RTV Noord tal van verhalen en reportages over 75 jaar bevrijding.

Gelders initiatief

De site is eerder regionaal opgezet door Omroep Gelderland en nu dus uitgerold over alle provincies. De dertien Regionale Omroepen hebben voor het Gelderse platform gekozen vanwege de heldere en duidelijke opzet.

Trots

Edwin de Kort (hoofdredacteur Omroep Zeeland) zegt namens alle regionale omroepen 'trots' te zijn dat de regionale omroepen deze samenwerking zijn aangegaan.

'Die samenwerking kon gerealiseerd worden dankzij belangrijke financiële steun vanuit het Vfonds. Het is bijzonder om te zien hoeveel informatie er door de regionale omroepen in al deze jaren is opgetekend. Dit platform onderstreept het nut en noodzaak van de regionale omroep als cultuurdrager en nieuws- en informatieverstrekker'.

Het platform is te vinden via: 75jaarvrijheid.nl

