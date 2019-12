Overvallers kroegbazin Winneweer kenden haar mogelijk persoonlijk

De politie spreekt het vermoeden uit dat de twee daders uit de buurt komen van Winneweer en Tuitman misschien wel persoonlijk kennen. Opsporing Verzocht toonde ook beelden waarop te zien was hoe de twee daders om het café aan de Rijksweg heen struinen gedurende ongeveer een kwartier.

Uiteindelijk gaat een van hen met een breekijzer naar boven bij het slaapkamerraam. Met een baksteen breken ze het raam open. Rond 02.45 werd de ruit ingeslagen en er stonden er ineens twee mannen in Tuitmans slaapkamer. Ze werd geslagen en de mannen eisten geld.

'Je berust je d'r in'

Ze moest mee naar beneden en het alarm eraf zetten. Daarna werd ze weer meegenomen naar boven en vastgebonden op bed. Tuitman zei in Opsporing Verzocht 'heel strak te zijn aangebonden' met een strijkijzer. Ondanks dat ze zich kranig weerde met een pook zag ze het op een gegeven moment somber in: 'Je berust je d'r in. Dat had ik eigenlijk al gedaan: Dit was m'n laatste minuutje.'

Signalementen

Ook waren in de uitzending er veel nieuwe aanwijzingen over de daders. Zo kwam het programma met een nieuw, uitgebreider signalement van de twee.

Het gaat om twee slanke mannen van tussen de 1.80 en 1.85 meter lang. Beiden droegen donkere kleding met een capuchon onder een pet. De langste van de twee was iets agressiever. Dat was ook de man die op zoek ging naar geld. De tweede man bleef vooral bij het slachtoffer.

Ook werd duidelijk dat twee overvallers op zoek waren naar ammoniak, waarschijnlijk om hun sporen te wissen. Even dacht Tuitman dat ze het wilden gebruiken om haar ermee te verdoven, zei ze in de uitzending.

'U'

Opvallend was de 'beleefdheid' van de man die gedurende de overval bij Tuitman bleef. 'We doen 'u' niets aan', zei hij onder meer. Uiteindelijk laten ze hun slachtoffer wel vastgebonden achter.

Die man die bij haar bleef sprak straattaal, maar dat deed hij wel heel beleefd. Hij sprak de vrouw telkens aan met u en bood haar zelfs een glaasje water aan. Toen mevrouw Tuitman vroeg waarom hij niet gewoon aan het werk ging zei die dader: 'Ik moet dan fucking aan het werk van zeven tot vijf voor een loon van 2000 euro in de maand en dan mis ik de familiemomenten.'

Veel munten van 1 en 2 euro

In plaats van ammoniak vonden ze uiteindelijk een met schoonmaakmiddel gevulde jerrycan van het merk Dasty. Die jerrycan is niet teruggevonden en is dus waarschijnlijk door de daders meegenomen.

Naast briefgeld bestond de buit uit honderden 1 en 2 euromunten, die in een horeca-mayonaise emmer zaten. De politie doet ook een oproep uit te kijken naar die emmer. En wellicht is het iemand opgevallen dat er na de overval mensen rondliepen met opvallend veel muntgeld op zak.

De politie benoemde ook nog expliciet dat het goed kan dat de daders in de dagen na de overval last hadden van hun verwondingen, toegebracht door Tuitman met haar pook.

Mevrouw Tuitman is strijdbaar, maar heeft ook nog steeds te lijden onder de overval. 'M'n kleinkinderen mogen nooit meer bij oma slapen. Helemaal nooit weer. Dat vind ik het allerergst. Dat pakken ze dan ook nog eens van je af', aldus Tuitman.

Gestolen zwarte Renault Clio

Het spoor van de politie naar de daders begint op het Damsterdiep in Stad, bij de kenmerkende, gekleurde wooncontainers. Daar zijn in de nacht van zaterdag 19 en zondag 20 oktober drie mannen op bezoek. Die zondagochtend blijkt de zwarte Renault Clio van één van hen te zijn verdwenen. Die is weggenomen uit de parkeerplaats bij de containerwoningen.

Spoor leidt naar Woudbloem

Later is de auto, met een vals kenteken, bij de overval in Winneweer gesignaleerd. De vluchtroute is achterhaald, de auto reed in zuidelijke richting via Ten Post het Eemskanaal over en via een landweggetje naar Overschild. Daar vindt de politie op de Westerpaauwenweg de Renault terug, half in de sloot.

Het lijkt er volgens de politie op alsof de auto met enig beleid de sloot is ingeduwd. Mogelijk hadden ze hier een andere auto staan, waarmee ze hun weg vervolgd hebben.

Het spoor loopt uiteindelijk dood in Woudbloem, waar de politie de ontvreemde telefoon van mevrouw Tuitman in het gras aan de Scharmer Ae vindt.

