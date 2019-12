Noordelijke ondernemers heten hyperloop 'van hardte welkom'

Met de ludieke campagne #HupHyperloop wil de Businessclub Grand Prix Assen het Europees Hyperloop Testcentrum (EHC) naar onze provincie halen.



Tweestrijd met Zeeland

Vorige week werd bekend dat Groningen samen met Zeeland de laatste kanshebber is voor een proef met de hyperloop. De proef behelst een testbaan van drie kilometer lengte en een onderzoekslaboratorium. Het moet een testcentrum worden voor de Nederlandse ontwikkelaar Hardt Hyperloop uit Delft.



Wat is een hyperloop? Een hyperloop is een transportsysteem waarbij capsules met personen of goederen tot duizend kilometer per uur door vacuüm gezogen buizen worden geschoten. De werking van de hyperloop doet denken aan buizenpost, maar behalve luchtdruk wordt er ook gebruik gemaakt van magnetisme.

'Hardtelijk' welkom

Op de bedrijfsnaam Hardt speelt de Noordelijke campagne handig in, vertelt Joost van Keulen namens de Business Club.

'We gaan het bedrijf van hardte welkom heten in Groningen. Het is een zeer ambitieus centrum dat er gebouwd gaat worden. Zoiets zou hartstikke goed zijn voor de uitstraling van de hele regio. Dat gaat banen opleveren.'

Acties in petto

Op social media draait de campagne voor de komst van de hyperloop inmiddels op volle toeren. Maar ook daarbuiten willen Van Keulen en co voor de nodige reuring zorgen.

'We hebben nog wat leuke acties in petto, maar die moeten nog even geheim blijven. We merken al wel dat de hyperloop leeft in het Noorden. Heel veel bedrijven, organisaties en overheden willen graag een steentje bijdragen.'

Wanneer Hardt een definitieve keuze maakt tussen Groningen of Zeeland, is niet bekend.

