Lopend Vuur: De voedselbank kan van mij elke maand een (financiële) bijdrage krijgen

Vrijwilligers pakken een pakket voor de voedselbank in (Foto: ANP)

De voedselbanken voeren in de decembermaand actie om goederen binnen te halen. Onze provincie telt meerdere voedselbanken waar enkele duizenden gezinnen van afhankelijk zijn.

De voedselbanken draaien op vrijwilligers en zijn grotendeels afhankelijk van giften en donaties. In het kader van de RTV Noord-actie Voor Elkaar helpt het team van het radioprogramma Edwin op Noord vandaag mee bij de Groninger voedselbank. De programmamakers hebben zelf boodschappen gedaan en hebben luisteraars gevraagd ook goederen langs te brengen.

We doen in Nederland veel voor goede doelen. Zou jij ook iets over hebben voor de voedselbank?

Lopend Vuur:



