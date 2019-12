Abbingh blinkt uit bij noodzakelijke winst handbalsters (update)

De Nederlandse handbalsters hebben zich weer opgericht op het WK handbal in Japan. Na de nederlagen tegen Duitsland en Denemarken volgde een even imponerende als noodzakelijke zege op Zuid-Korea in de laatste wedstrijd uit de hoofdronde.

Oranje won in de Aqua Dome van Kumamoto met 40-33. De Groningse Lois Abbingh was in haar 150ste interland de grote uitblinker met elf doelpunten.

Wachten op Noorwegen-Duitsland

De overwinning was nodig om nog kans te houden op een plek in de halve finales. Bij winst van Servië - dat later op de dag in actie kwam - was Nederland door, maar het land speelde gelijk tegen Denemarken.

Door dat gelijke spel is de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade afhankelijk van wat Noorwegen en Duitsland doen in de slotwedstrijd van de poule. Als die twee ploegen gelijkspelen, eindigt Nederland als derde en kan het nog maximaal vijfde worden. Wint Noorwegen, dan gaat Nederland met de Noorse vrouwen mee naar de laatste vier. Wint Duitsland, dan valt Noorwegen weg en is Oranje ook geplaatst voor de halve finales.

Het duel tussen Noorwegen en Duitsland begint woensdag om 12.30 uur.



Dit bericht is aangevuld met het resultaat van Servië-Denemarken



