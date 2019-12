Coach Arjan Taaij is onder de indruk van het niveau in Hongarije. 'Er is veel geïnvesteerd in het volleybal. Dat zie je terug in de selectie, met een aantal buitenlanders. Het is echt wel een goede ploeg, beter dan je in eerste instantie van een Hongaars team zou verwachten.'

Volgende ronde?

Lycurgus komt uit in de zestiende finales van de Challenge Cup, dat is het derde niveau in Europa. De return tegen de Hongaren is volgende week donderdag in MartiniPlaza in Stad.

'We willen in elk geval wel de volgende ronde halen', zegt Taaij. 'Iedereen is fit, we hebben er ontzettend veel zin in om hier een goed resultaat te behalen.'

'We spelen in een fantastische accommodatie, splinternieuw. Zoiets zouden we in Groningen ook wel mogen hebben. Er kunnen bijna drieduizend man in.'

Te laat

Voor vertrek naar het Oost-Europese land was er een kleine tegenslag voor Lycurgus. Door drukte onderweg kwam de ploeg te laat aan op de luchthaven van Eindhoven om alle bagage op tijd in te checken, waardoor een deel achterbleef.

Lees ook:

- Lycurgus wint topper van Sliedrecht Sport