Advocaat Arvin Kolder wordt hoogleraar personenschade

Meester in de rechten, doctor en nu ook professor: letselschade-advocaat Arvin Kolder (36) wordt per 1 januari benoemd tot hoogleraar personenschade aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

'Het valt heel goed te combineren', zegt Kolder over zijn verschillende rollen. 'De kennis die ik opdoe aan de universiteit, kan ik gebruiken in mijn werk als advocaat. En andersom ook. Het is een heel mooie kruisbestuiving.'

Wat is personenschade?

Kolder legt uit wat personenschade precies is.

'Dat is schade die je kunt oplopen door een verkeersongeval, een medische fout, een arbeidsongeval of een geweldsincident. Dan ontstaan er vragen wie aansprakelijk is, hoe groot is de schade en wie betaalt? Is er ook een verzekeringsdekking? Daarover zijn allerlei lastige vragen te stellen. Ik ga daar als hoogleraar onderzoek naar doen en onderwijs over geven.'

Studenten

Hij werkt al jaren als docent en onderzoeker aan de universiteit op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. 'De vereniging van letselschadeadvocaten steunt deze leerstoel ook. Er is steeds meer vraag naar, voor studenten is het zeker interessant om dit vak te gaan volgen.'

