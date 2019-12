Noordkaap Broezers staan vast in sneeuwstorm

Met nog dertig kilometer tot de Noordkaap is het Groningse team Noordkaap Broezers gestrand in een sneeuwstorm. De weg naar de kaap is dichtgesneeuwd waardoor de teams gedwongen zijn een rustdag te nemen.

De organisatie van de Noordkaap Challenge verwacht dat het donderdag minder hard waait en dat dan het laatste stuk naar het noordelijkste puntje van Europa kan worden afgelegd.

Monstertocht

Jelte van der Velde, Marcel van Oosten en Henk Heringa vertrokken afgelopen vrijdag voor de 7200 kilometer lange monstertocht heen en terug naar de Noordkaap. Aan de challenge doen twintig teams mee.

Het drietal rijdt in een Skoda Kodiaq. De auto houdt zich goed, meldt Van der Velde: 'We hebben nog geen pech of andere problemen gehad. De wegen waren tot nu toe redelijk tot goed begaanbaar. Soms kunnen we niet harder dan dertig en dan rijden we weer tachtig kilometer per uur.'

Volgens Van der Velde zijn alle teams, ondanks het slechte weer, inmiddels gearriveerd in de bivak.



Rendieren in de sneeuw (Foto: Noordkaap Broezers)



Goed doel

Van der Velde, Van Oosten en Heringa zamelen geld in voor het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG in Groningen. De teller staan nu op ruim 5200 euro. Op woensdag 18 december is het drietal terug in Nederland.

