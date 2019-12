'Maak nachttrein blijvertje, Lelylijn moet er komen'

Eerder deze week werd duidelijk dat de trein nog minstens twee jaar blijft rijden. 'We doen vijftig tot honderd mensen per rit een plezier met deze nachttrein', zegt Broeksma.

'Groningen wordt met deze trein aangesloten op het nachtnet van de Randstad. Dat zou een blijvertje moeten zijn', zegt Broeksma.

Maar de rest van de week dan? Eén nachttrein is leuk, op andere dagen moet een Groninger in Rotterdam al om 23.05 uur op de trein stappen, wil hij nog in Groningen aankomen.

'In de nacht van zaterdag op zondag blijkt er minder belangstelling voor te zijn, dus houden we het hierbij', zegt de wethouder. Tot juni dit jaar werd er op zaterdagnacht ook een proef met een nachttrein gehouden, die reed in omgekeerde richting en had Amsterdam als eindstation. De proef werd wegens te weinig belangstelling gestaakt.

Zo stellig als Broeksma is over de wens om de nachttrein vast onderdeel te laten worden van de dienstregeling van de NS, zo twijfelend was hij afgelopen week nog over een ander spoorproject: de Lelylijn.

Die mogelijk toekomstige spoorlijn is een wens van onder andere werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het moet Groningen, Drachten, Heerenveen, Emmeloord en Lelystad met elkaar verbinden, en de reistijd naar de Randstad met een half uur verminderen.

'De kosten van de Lelylijn zijn nog niet duidelijk', zei Broeksma vorige week op een symposium over de lijn. De gemeente Groningen dubde toen nog over de Lelylijn, en zag sneller rijden over bestaand spoor als voornaamste optie. Woensdag kiest wethouder Broeksma zijn woorden anders: 'We willen beide.'

'Het bestaande spoor moet sneller gemaakt worden, want de Lelylijn ligt er niet voor 2040. Daar kunnen we niet op wachten: we hebben haast om de versnelling naar de Randstad op gang te brengen', zegt Broeksma.

'Maar de Lelylijn heeft grote voordelen', vindt de wethouder. 'Denk alleen maar aan Heerenveen en Drachten. Heel veel mensen gaan vanuit die steden naar Groningen. Dat scheelt ook nog eens autoverkeer', voorspelt de GroenLinks-wethouder.

'Toch moet de lijn niet leiden tot vertraging van de versnelling over bestaand spoor. Bij Hoogeveen moet de trein nu afremmen tot 80 kilometer per uur, terwijl hij technisch wel 140 of 160 zou kunnen. Daar moet ook aandacht voor blijven.'

